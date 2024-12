OPERAÇÃO PROTETOR DAS FRONTEIRAS APREENDE 50 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA EM TÁXI NA BR-425

Na manhã de hoje, 19, quinta feira, a Polícia Militar de Rondônia, durante participação com o objetivo de prevenir e combater crimes transfronteiriços na região da Fronteira Noroeste do estado, a equipe do Batalhão de Fronteira e Divisas – BPFRON, em conjunto com o Pelotão de Operações com Cães do Batalhão de Choque – BPCHOQUE, Batalhão de Ação e Reação Contra o Crime Organizado – BPTAR e Força Tática do 5º BPM, realizou abordagem de um veículo tipo táxi na BR-425, próximo ao entroncamento com a BR-364.

Durante a inspeção no compartimento traseiro do veículo, foi localizada uma mala contendo 48 tabletes de pasta base de cocaína, totalizando aproximadamente 50 kg. No táxi havia dois ocupantes: o motorista e um passageiro. Após revista pessoal e veicular, ambos foram identificados e conduzidos à autoridade policial.

O passageiro afirmou que pegou o entorpecente na rodoviária da cidade de Rio Branco, no Estado do Acre, junto com o táxi que já o aguardava. Ele relatou que receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) para entregar a droga a um desconhecido em Porto Velho, Rondônia. Alegou também que foi convidado por outra pessoa para realizar o transporte, mas que desconhecia o proprietário da carga ilícita.

Ambos foram detidos e apresentados à Delegacia da Polícia Federal no município de Guajará-Mirim para os procedimentos legais cabíveis.

Fonte: PM RO