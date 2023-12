OPINIÃO DE PRIMEIRA

AVANÇAMOS OU REGREDIMOS EM CINCO ANOS? OS NÚMEROS DE 2018, OS DE 2022 E DE 2023 PODEM NOS DAR ALGUMAS RESPOSTAS

O que mudou no nosso Brasil nos últimos cinco anos? O que melhorou e o que piorou? Éramos, em 2018, perto de 208 milhões e 500 mil brasileiros, nos 5.569 municípios à época. Hoje somos, segundo o mesmo IBGE, mais de 212 milhões de pessoas. O Orçamento secreto de Michel Temer e Bolsonaro também aumentou. Em 2018, o então presidente do MDB liberou nada menos do que 11 bilhões e 800 milhões em emendas ao Congresso. Em 2022, último ano de Bolsonaro, o valor chegou a mais de 19 bilhões de reais, reservados no orçamento do ano anterior. A mídia, contudo, afirmava que o então governo poderia liberar mais de 35 bilhões de reais, o que, na prática, não se confirmou. Já em 2023, agora com o nome pomposo de “Emendas do Relator”, embora seja a mesmíssima coisa, o atual governo liberou perto de 30 bilhões de reais, a grande maioria dos recursos no segundo semestre, durante a votação de importantes projetos do seu interesse. Já a Lei Rouanet, que em uma década (de 2008 a 2018) teve investimentos totais de cerca de 13 bilhões, em 2022 teve somente 3 bilhões e 600 milhões, Neste ano de 2023, até o início de dezembro, já autorizou, para a classe artística, renúncias fiscais de apoio a shows e eventos, na ordem de 16 bilhões de reais.

E no resto? Como foi a inflação em 18 e agora, neste ano que termina? Nossa cesta básica ficou muito mais cara? Será que tivemos mesmo uma alta exagerada nos combustíveis e no gás de cozinha? Em quanto cresceu o salário mínimo, que a partir deste 1º de janeiro subirá pouco mais de 90 reais, chegando a 1.412 reais? No quadro que acompanha este texto, você pode ver este comparativo, também em relação a outros produtos que consumimos, ao dólar e ao preço do ouro, que ainda o temos em profusão na nossa Amazônia, embora proibidos pelas ONGs internacionais e pelo nosso governo de usufruirmos do que é só nosso. Veja, compare e decida se melhoramos ou andamos para trás, nestes últimos cinco anos.

2018 2022 2023 Salário Mínimo – 954,00 1.212.00 1.320,00 Dólar 3,71 5,29 4,89 Ouro – 150 reais o grama 309,93 o grama 321,94 (em 26.12.23) IDH -0,759 (79º entre 189 países) 0,765 (87º entre 159 países) IHD 2023/2024 – 0,808 (previsão) Desemprego – 11,9 por cento 8,3 por cento 7,7 por cento Gasolina Comum 4,35 4,95 6,49 Álcool – 2,60 3,77 4,39 Botija de Gás 13 Kg – 68 reais 96 reais 120 reais 5 Kg de Arroz – 10 reais 20,21 Entre 27 e 31 reais 1 kg de Picanha 41,90 59,30 69,64 (preço médio) Cesta Básica 351,98 (em PVH) 603,16 (em PVH) 738,13 (em PVH) Inflação – 3,75 por cento 5,79 por cento 4,51 por cento (previsão*)

ASSEMBLEIA VOTA FIM DE 31 TAXAS E OUTROS BENEFÍCIOS EM SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS. MEDIDA DO DETRAN É HISTÓRICA

A quarta-feira marca as últimas sessões extraordinárias do ano, na Assembleia Legislativa. Os deputados, que passaram seu Natal com suas famílias em suas regiões, retornaram nesta terça para Porto Velho. Os que são da Capital estão se dirigindo para o Parlamento. A pauta oficial, até o final da terça-feira, não tinha sido oficializada, mas não há outro tema para votação do que o projeto que será encaminhado sobre o fim de pelo menos 31 taxas do Detran. O diretor geral do órgão, o ex-deputado Léo Moraes, passou a terça-feira ultimando os detalhes para o encaminhamento do projeto, junto com o governador Marcos Rocha e o grupo palaciano. Moraes comemora o feito: “é a primeira vez na sua história que o Detran de Rondônia extingue taxas e diminui várias outras”, registrou. Há, entre várias mudanças que vão beneficiar o bolso do contribuinte, neste acontecimento inédito, pelo menos mais duas mudanças muito positivas: a diminuição no custo abusivo da primeira Habilitação e para a Habilitação de Idosos. As sessões extraordinárias, convocadas pelo presidente Marcelo Cruz para a quarta-feira, tem razão de ser. Caso não fosse aprovado até o próximo dia 31, todo o programa de corte das taxas não poderia ser implantado já em 2024 e só poderia começar a valer no ano seguinte. Com a parceria Governo/Assembleia, milhares de contribuintes rondonienses começam a ser beneficiados com a diminuição de suas gastanças com o Detran já a partir da semana que vem.

LATAM VOLTA A LIGAR PORTO VELHO A MANAUS, COM PASSAGENS DE 918 REAIS IDA E VOLTA, MAS CARA DO QUE VOAR CINCO MIL KM NOS ESTADOS UNIDOS

Nem tudo é notícia ruim pelos lados do aeroporto Jorge Teixeira e das companhias aéreas que, mesmo raramente, decolam e aterrissagem na pista que será ampliada e melhorada até o ano que vem. A partir da próxima terça-feira, dia 2 do ano sagrado de 2024, voltaremos a voar para Manaus e de lá para cá. Apesar do preço salgado da tarifa (918 reais) que ainda é promocional, ou seja, em breve vai aumentar. Só para se ter ideia do absurdo do preço que a Latam cobrará por este voo, uma viagem Miami/San Francisco, nos Estados Unidos, numa distância de quase 5 mil quilômetros e que dura seis horas, custa, ida e volta, hoje, 774 reais. Manaus fica a cerca de 900 quilômetros de Porto Velho, num voo de pouco mais de uma hora. O raciocínio aqui é simples: pagar e não bufar, porque quem achar o preço um verdadeiro assalto, tem as únicas opções são as de ficar cinco dias num barco, ou, ainda pior, enfrentar o terror da R 319, que no inverno amazônico se transforma num inverno, trocando-se apenas uma letrinha. O novo voo da Latam sairá de Manaus para cá às 23h30 e volta para lá jpa na madrugada seguinte, à 1h30. Os aviões decolam e aterrissam de segunda a sexta. Nos finais de semana, zero. Quem achar ruim, vai ter que viajar assim mesmo engolindo em seco. As outras companhias (Azul e Gol) não se mexeram para voltar a atender o rondoniense na ligação aérea com o Amazonas.

GOVERNADOR COMEMORA AVANÇOS IMPORTANTES NAS COMEMORAÇÕES DOS 42 ANOS DE CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Quando começa a falar sobre Rondônia, o governador Marcos Rocha não consegue esconder o entusiasmo e a alegria quase infantis. Os números que ele anuncia para resumir o quanto a erra que ele governa é diferenciada são conversa de adulto, mas o sorriso é quase que de uma comemoração que faz uma criança ao ganhar o presente que mais sonhou. Neste final de ano e ao mesmo tempo durante as comemorações dos 42 anos de criação do Estado, Rocha repetiu alguns avanços e registrou outros, que sintetizam o quanto Rondônia cresceu nos últimos anos e o quanto tem se destacado no cenário nacional, ao ponto de ele mesmo, recentemente, ter sido escolhido por uma entidade sediada no Rio de Janeiro, como o melhor Governador do país. Rocha relembrou, por exemplo, que temos a menor taxa de desemprego do Brasil e que, apesar do crescimento da nossa produção, conseguimos reduzir em até 7 por cento o desmatamento. Destacou ainda que “os municípios têm passado por importantes transformações, com a execução das obras de infraestrutura, reformas e revitalizações de espaços públicos. O Governo do Estado movimentou mais de 15 milhões em obras da ação municipalista em 2023, deixando as cidades mais atrativas aos negócios e para se viver”. Mas há muito mais….

NOSSA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA CHEGOU A MAIS DE 20 BILHÕES DE REAIS E TEMOS MUITO A COMEMORAR EM VÁRIOS SETORES

Dentro do pacote de boas notícias de final de ano, há outros indicativos que deixam claro o pacote de diferenças positivas com que Rondônia se prepara para o difícil 2024 que vem por aí. O agronegócio rondoniense deu novo salto, em 2023. Rocha resume: “com uma economia voltada à produção de alimentos, Rondônia cresceu em produtividade e qualidade, com o Valor Bruto de Produção Agropecuária (VBP), medido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, superior a 20 bilhões de reais. Só neste ano, nosso governo investiu mais de 200 milhões na agricultura”, informa. Rocha acrescentou também que Rondônia já conquistou três selos de indicação geográfica, reconhecidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi): do café, Tambaqui e cacau. A produção de café cresceu 24,1 por cento entre 2021 e 2022. Vencemos também o concurso “Florada Premiada”, destinado às mulheres produtoras e ficamos em segundo lugar no concurso Coffee of The Year 2023, desbancando mais de 170 amostras classificadas. Afora isso, Rondônia também obteve o título de melhor cacau do Brasil, no 5º Concurso Nacional de Cacau Especial. “Tem mais”, diz o entusiasmado governante rondoniense: “somos líderes na produção de peixes nativos no Brasil e principalmente na produção do Tambaqui. A costelinha do Tambaqui de Rondônia foi premiada, em Boston, nos Estados Unidos, como melhor produto de Foodservice, na Seafood Expo NorthAmerica, maior feira de pescados da América do Norte”. Por fim, outro destaque: “temos também o maior rebanho bovino do Brasil livre de febre aftosa, sem vacinação, o que demonstra um alto padrão de sanidade, uma carne preparada para os mercados internacionais mais exigentes”. Não é mesmo para virar algumas cambalhotas de alegria, mesmo de terno e gravata?

TRAGÉDIA NO NATAL: CINCO MORTOS DA MESMA FAMÍLIA EM PIMENTEIRAS E OUTRAS 90 VÍTIMAS FATAIS NAS RODOVIAS FEDERAIS DO PAÍS

O espírito de Natal não existe para criminosos. Não existe para quem perdeu familiares. Não existiu para quem ficou trancado em casa, Brasil afora, enquanto milhares de presos saíam às ruas, com a saidinha temporária. Em Rondônia, foram mais de 550. Mas nada foi pior, mais doloroso, mais trágico, do que a morte de uma família inteira, na véspera de Natal, na zoma rural de Pimenteiras do Oeste, no interior de Rondônia. Uma médica, seu filho, seu irmão, uma amiga e o filho da amiga morreram afogados, quando o carro em que viajavam caiu de uma ponte, ao trafegarem por uma estrada do interior que não conheciam e acabaram perdendo o controle do veículo que conduzia a todos. Uma das vítimas foi uma criança de nove anos. Um terror, algo inimaginável para uma família que previa se reunir com amigos e passar o Natal pescando, numa região de grande beleza natural em Rondônia. Em todo o país, pelo menos 90 mortes foram registradas no trânsito, apenas nas rodovias federais. Ou seja, as cinco mortes de Rondônia e tantas outras em estradas estaduais e municipais não estão neste pacote lúgubre. Em Rondônia, mesmo com vários acidentes, não se registrou nenhuma morte durante o período natalino, nas federais, incluindo a mortal BR 364.

RODOVIÁRIA, PONTE EM JARU E BR EM ITAPUÃ: ENFIM, OBRAS QUE FICARÃO PRONTAS ATÉ ANTES DOS PRAZOS PREVISTOS

Onde há obra pública, na maioria dos casos fica a dúvida se ela vai ficar pronta algum dia; se não será abandonada pelo meio; se o dinheiro investido é mesmo justo e se não haverá interrupção por descoberta de alguma sacanagem. Esse quadro é antigo, mas a novidade é que as coisas começaram a mudar. E a mudar para melhor. Há situações concretas, de hoje, que bem demostram que nem tudo está perdido e que a confiança em pessoas e instituições precisa ser mantida. Vamos a apenas três exemplos, concretos, testemunhados por grande parte da população. O primeiro deles é a nova Rodoviária de Porto Velho. Uma obra muito grande, que está sendo construída com qualidade e uma rapidez nunca antes vista por aqui. Vai ficar pronta, dentro do orçamento, pelo menos meio ano antes do previsto. Outra: a ponte para a duplicação da BR 364 em Jaru. O trabalho está seguindo todos os cronogramas, todo o dinheiro já está liberado e será entregue em meados do ano que está chegando. Outro bom exemplo é o pacote de obras que vem sendo executado em diferentes trechos da BR 364. O mais importante deles, na área que era uma desgraça e uma vergonha para todos, que já recebera grandes investimentos, tudo sem resultado, o conserto de cerca de um quilômetro e meio na área urbana de Itapuã do Oeste que ficava pior do que era antes, agora tudo mudou. Em breve, uma obra de qualidade, com solução definitiva para o problema, será oficialmente entregue. Tem muitos outros exemplos positivos, mas estes três sintetizam o quanto as coisas estão melhorando na administração pública e em suas obras. Falta muito ainda, mas já há luzes concretas no final do túnel!

JÁ QUE TEMOS QUE BANCAR UMA CAMPANHA DE CINCO BILHÕES DE REAIS, AO MENOS QUE SAIBAMOS ESCOLHER OS MELHORES

Vem aí alguma coisa perto de cinco bilhões para se gastar no Brasil. Com saúde? Com educação? Com infraestrutura? Com o combate à fome ou em grandiosos programas sociais que diminuam o abismo que separa ricos e miseráveis? Nada disso, infelizmente. Toda esta fortuna vai ser gasta pelos partidos políticos (no geral, cada vez mais correndo atrás do nosso dinheiro e cada vez menos preocupados com o nosso país e seu povo!) pelos candidatos a Prefeito e vice e pelos milhares que concorrerão às Câmaras de Vereadores. A corrida com os bolsos cheios de dinheiro, atrás do voto, começará quando os primeiros raios de sol de 2024 chegarem, embora a campanha mais forte inicie mesmo por volta de meados de março. Certamente elegeremos muita gente boa. Muitos bons administradores. Gente que se preocupa com sua gente. Mas, por mais triste que pareça a realidade, elegeremos também centenas e centenas de parasitas, de quem faz campanhas cheias de promessas mentirosas; de quem vai usar o seu dinheiro, (porque o Fundo Eleitoral não nasce na grama, ele vem dos seus impostos) para lhe enganar, para lhe iludir, para apenas buscar vantagens para o enganador e seus amigos. Já que todos nós eleitores estamos pagando por esta gastança absurda, tirada do suor nosso de cada dia, que saibamos ao menos escolher direito. E não fazer como temos feito, em alguns casos, há anos e anos: escolhermos gente que fica no poder durante décadas, enriquecendo cada vez mais às nossas custas e nos trazendo cada vez mais infelicidade, problemas e pobreza para nós e nosso país. Nosso voto pode ser um Vade Retro para este tipo de político ou um convite para que os canalhas que saem das urnas se tornem cada vez mais poderosos. Que saibamos escolher…

PERGUNTINHA

Você e contra ou a favor do decreto assinado pelo presidente da Argentina, Javier Milei, que demite cerca de sete mil servidores públicos, para enxugar a folha de pagamento do país para com o funcionalismo?