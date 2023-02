OPORTUNIDADE – Cursos profissionalizantes são ofertados na Praça CEU

Participam 369 alunos, com formação teórica e prática que acontece semanalmente

Oferecer qualificação técnica e fortalecer a atenção primária são alguns dos objetivos do programa ‘Saúde com Agente’, instituído pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Em Porto Velho, a capacitação acontece de forma híbrida e é oferecida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) desde agosto de 2022. Participam da formação teórica e prática 369 alunos, entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que atuam nas unidades básicas da zona rural e urbana.

Tamires Oliveira, enfermeira do Departamento de Atenção Básica do município, é preceptora no curso e explica que o programa contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades dos profissionais que atuam na atenção primária.

“Os Agentes desempenham uma função primordial dentro do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o principal elo entre a população e a equipe de atendimento das unidades básicas. Quanto mais capacitamos esses profissionais, mais temos melhorias na qualidade de saúde”.

Os encontros, que acontecem todos os dias, finalizam em agosto. Para Cristiane Lisboa, agente comunitária de saúde da USF Hamilton Gondim, o treinamento facilita a organização e o planejamento antes das visitas domiciliares, e proporciona a troca de conhecimento entre os colegas.

“O treinamento é uma oportunidade para nós profissionais trocarmos experiências e intensificarmos nosso aprendizado sobre prevenção e cuidado com a população”.

