OPORTUNIDADE – Município promove evento de empregabilidade voltado exclusivamente para mulheres

Evento quer fortalecer o empreendedorismo feminino e a criação de novos negócios

Como parte dos eventos em comemoração ao mês alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Porto Velho em parceria com Ministério do Trabalho, realizará no próximo dia 17, às 10h, no auditório da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), o evento Empregabilidade Mês da Mulher.

O projeto, coordenado pela Semdestur, é voltado para mulheres que estão em busca de oportunidade no mercado de trabalho ou que queiram formalizar seu próprio negócio.

Essa prática tem por objetivo fortalecer o empreendedorismo entre as mulheres com a oferta de motivar e incentivar a criação ou ampliação de novos negócios. O público-alvo, mulheres da Associação Luz do Alvorecer, Excelência Ensino e Cursos Profissionalizantes e público feminino do Sine.

Com o projeto Empregabilidade Mês da Mulher é possível tornar efetiva a participação da mulher no mercado de trabalho e no desenvolvimento de atividades econômicas, tornando-se uma ferramenta corretiva no mercado de trabalho, com fomento ao desenvolvimento de negócios gerenciados por mulheres, com foco o mercado empreendedor, melhorando a condição da qualidade de vida financeira e contribuindo para a conquista da autonomia econômica.

No dia do evento será ministrada uma palestra motivacional, haverá sorteio de brindes, depoimentos de mulheres empreendedoras, entrega de bottons, música, auto maquiagem, penteados e todos serviços ofertados pelo Sine. A Semdestur está localizada na rua General Osório, nº 81, Centro de Porto Velho.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO