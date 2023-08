OPORTUNIDADESine convoca candidatos a vagas de emprego para seleção na segunda-feira (7)

Cerca de 45 quilômetros de via rural serão recuperados

Mantendo os trabalhos de restauração de estradas vicinais em Porto Velho, a Prefeitura deu início, nesta semana, a uma série de obras no Ramal dos Índios Karitianos, na altura do KM 50.

Ao todo, serão cerca de 45 quilômetros de estrada recuperados. Ao longo do trecho, as equipes da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric) executam o cascalhamento, limpeza lateral da via e de bueiros, além do patrolamento para otimizar o tráfego na região.

O ramal vem registrando, nos últimos tempos, um intenso movimento de veículos pesados que transportam, diariamente, a produção ligada à agricultura familiar. Nesta semana, a Semagric também intensificou os trabalhos de recuperação na Estrada do Areia Branca, uma das mais importantes vias rurais da zona Sul da capital.

Texto: SMC

Foto: Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO