Ordem de Serviço é assinada para ampliação e reforma da Maternidade e Centro Obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro

Na segunda-feira (13), foi realizada pelo Governo de Rondônia a assinatura da Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da maternidade e centro obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A reforma e ampliação visam oferecer revitalização e ampliação das áreas de internação de mães e recém-nascidos, área de repouso de profissionais da saúde, plantonistas, banheiros e reparos na infraestrutura das salas cirúrgicas e setores. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) destaca as ações com o objetivo de oferecer melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento do atendimento dos setores.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha enfatiza que, “a medida é importante e sendo tratada com empenho pelo Governo de Rondônia em fortalecer uma das principais unidades de saúde do Estado e concluir todos os trâmites necessários para a conclusão e entrega do resultado para a população”, afirmou.

O governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou acerca da obra. “É um projeto desenvolvido com total atenção pelo Governo do Estado visando garantir, cada vez mais, uma maior qualidade nos serviços à população. Trata-se de um serviço que oferecerá sempre mais conforto e segurança às mães e aos seus filhos”, disse o governador destacando os investimentos feitos pelo Governo do Estado, especialmente na área da saúde.

A maternidade fornece um serviço de assistência médica e cuidados às mulheres grávidas, durante o parto e o pós-parto, com internação para as mães e cuidados especiais para recém-nascidos, garantindo um ambiente seguro e confortável para mães e bebês. Inclui também o bloco de segurança dos profissionais de saúde que ficam em plantões. O Centro de Obstetrícia realiza partos e procedimentos relacionados à obstetrícia, com salas de parto equipadas e personalizadas.

PRAZO

Após a assinatura do contrato, a empresa contratada terá 10 dias para iniciar a mobilização das obras e o prazo de 18 meses para a entrega do projeto finalizado. A fiscalização durante o processo de construção será realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), de acordo com as normas do contrato. Serão investidos na obra o valor de R$ 3.346.337,00 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil e trezentos e trinta e sete reais).

