Organizado pela Legião do Bem, projeto Mulheres Empreendedoras já é sucesso em Ariquemes e vai ganhar o estado

Com a certeza de que trabalhar o empreendedorismo feminino é fortalecer diretamente o empoderamento da mulher, que encontraram na atividade uma forma de geração de renda própria, fazendo a diferença na economia não só da sua própria família, mas dos municípios em que vivem, pois além de renda geram empregos, geram expectativa e esperanças de uma vida cada vez melhor, Ariquemes recebeu a primeira edição do projeto “O Poder da Mulher Empreendedora”.

O evento que será levado para todo o estado, tem como propósito o fortalecimento do empreendedorismo feminino, apresentando estratégias, orientações e capacitação para a mulher que pretende empreender o seu próprio negócio, faça com a certeza que de dará certo, pois não está sozinha. O projeto Mulheres Empreendedoras é uma iniciativa da Legião do Bem, formada por assessores, amigos e colaboradores do gabinete do deputado Delegado Camargo (Republicanos) e conta com o apoio do parlamentar, que mesmo cumprindo agenda previamente marcada em Brasília (DF), participou de forma remota, dando as boas vindas às participantes e se colocando à disposição para o apoio que for necessário.

Realizado no auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA) no dia 09, o primeiro evento promovido pela equipe do deputado Delegado Camargo neste início de mandato teve a participação de 70 mulheres, que são empreendedoras das mais diversas áreas no município, contou com palestras de educação financeira, saúde mental, posicionamento digital, testemunhos de sucesso no empreendedorismo, autorresponsabilidade e momentos de fé e celebração. Todas as participantes receberam certificado.

Desde que assumiu o seu mandato na Assembleia Legislativa o deputado Delegado Camargo tem mostrado uma grande preocupação com a defesa dos direitos da mulher. “A ideia deste encontro, que será levado para todas as regiões do Estado é fortalecer, amparar e apoiar, inclusive com políticas públicas, todas as mulheres guerreiras que lutam dia a dia como empreendedoras e ainda precisam cuidar do seu lar, dos seus filhos e de sua família. Essas mulheres precisam de apoio, de orientação e nós da Legião do Bem vamos ajudar no que for possível. Nossa equipe está preparada para servir”, disse o deputado.

Delegado de carreira da Polícia Civil de Rondônia, o deputado Rodrigo Camargo comandou também em Ariquemes a Delegacia da Mulher e viu de perto a carência, as necessidades, a coragem e garra da mulher rondoniense que só precisa de uma mão amiga para poder se emponderar. “Sei muito bem como é essa luta da mulher rondoniense. Fui titular da Delegacia da Mulher onde pude realizar um trabalho efetivo em prol das mulheres e crianças como atendimento integral, com psicóloga e assistência especializada com o apoio de faculdades de direito. São mulheres guerreiras, que só precisam de um pouco de cuidado para se tornarem gigantes.

O deputado enxerga que o empreendedorismo está na alma e no coração de cada mulher rondoniense, que muitas vezes chegaram aqui com um sonho de uma nova vida ou nasceram nessa esperança de um futuro digno. “Na Assembleia Legislativa já começamos a trabalhar pautas em defesa dos direitos das mulheres, assim como fizemos na delegacia, com criação de políticas públicas efetivas, garantia de direitos, poio e benefícios para que essas mulheres que são mães, filhas, avós, possam ter um futuro vibrante, pois garra, coragem e vontade de trabalhar elas têm, falta apenas uma mão amiga, uma Legião do Bem que ajude a trilhar o caminho certo em busca do objetivo. Nosso gabinete na Assembleia está à disposição de todos para que o projeto Mulheres Empreendedoras de Rondônia possa ganhar o estado e apoiar a todas na busca dos seus objetivos”, finalizou o deputado Camargo.

Texto e fotos: Assessoria