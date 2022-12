Orientações e cuidados para manuseio de fogos de artifício no Réveillon são dadas pelo Corpo de Bombeiros de Rondônia

Rondônia ganhou reconhecimento nacional pela transparência e responsabilidade com a gestão do Estado, alcançou a classificação dada pela Transparência Internacional-Brasil de ‘‘Ótimo’’ no Índice de Transparência e Governança Pública, ficando assim em 4° lugar no ranking nacional, e tem avançado no cumprimento das medidas pactuadas concomitante ao Pacote Anticorrupção, lançado em abril de 2019. Na última sexta-feira (23) foram lançados dois editais de Contribuição Social de Integridade – ECSI, que visam convocar a sociedade civil para participar da elaboração de Planos de Integridade da Controladoria-Geral do Estado – CGE e da Junta Comercial de Rondônia – Jucer.

Para contribuir com a elaboração do Plano de Integridade da CGE, os cidadãos poderão registrar suas contribuições no formulário, contido no seguinte endereço eletrônico https://forms.gle/7yrDJcHodd1ug1ow8 ou também pelo formulário eletrônico https://forms.gle/7FTgoiE8e98BkyXh8. A participação da população segue até o dia 15 de janeiro. Uma oportunidade importante de ajudar a contribuir para a criação de diretrizes, com a finalidade de melhorar e aperfeiçoar a integridade dos serviços públicos.

‘‘Estamos conseguindo fazer um Governo sem corrupção, o qual instituiu melhorias quanto aos indicadores de desenvolvimento em diversos eixos; como infraestrutura, saúde, educação, segurança, com investimento próprio, ou seja, sem endividar o nosso Estado. E vamos continuar criando mecanismos para avançar ainda mais, a exemplo desses programas de integridade que serão criados no âmbito da CGE e Jucer, e o melhor, uma construção em conjunto à população, pois para o Governo, a opinião e contribuição de cada cidadão é importante’’, afirmou o governador de Rondônia Marcos Rocha.

De acordo com o controlador-geral do Estado, Francisco Netto, o programa de integridade é um instrumento com ações voltadas ao combate a práticas, como vazamento de informações privilegiadas, assédio a servidores, favorecimento indevido de fornecedores, entre outras medidas que fortalecem a integridade e transparência aos serviços prestados à população.

‘‘A CGE e a Jucer são as duas primeiras das 17 entidades do Governo de Rondônia, que aderiram ao Programa Rondoniense de Integridade, a chegarem na etapa final do programa, que é o edital Contribuição Social de Integridade, e gradativamente, as demais também irão avançar para essa etapa, o que demonstra o compromisso dos gestores públicos estaduais em mitigar riscos de corrupção’’, salientou Francisco Netto.

Fonte: Governo RO