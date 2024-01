Ornamentação do “Natal de Luz” estará disponível para visitação até esta sexta-feira, no Palácio Rio Madeira

Considerado uma das importantes atrações todos os fim de ano, o “Natal de Luz” tem reunido um grande número de pessoas que buscam registrar momentos com as famílias e amigos. As visitações às ornamentações de Natal instalada desde o final de 2023 no Palácio Rio Madeira, sede administrativa do Governo de Rondônia, podem ser realizadas ainda nesta sexta-feira (5). A ornamentação foi feita em tempo recorde, sendo utilizadas mais de 1,8 milhão de pontos de iluminação, instalados tanto no Palácio Rio Madeira quanto no Museu da Memória Rondoniense (Mero), com aproveitamento de materiais de anos anteriores.