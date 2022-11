Ornamentação para o “Natal de Luz” está em ajustes finais no Palácio Rio Madeira; evento acontece dia 1º de dezembro

No dia 4 de dezembro comemora-se o Dia da Polícia Penal, data em que foi promulgada a emenda constitucional que extinguiu a nomenclatura de agentes penitenciários e criou a Polícia Penal para atuarem no sistema prisional. Em alusão ao dia, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus realizará um evento, aberto ao público, como forma de apresentar à sociedade o que a nova polícia representa para segurança pública e homenagear os responsáveis por cuidar da população prisional e manter a segurança dentro e fora das unidades prisionais.

O evento será realizado no próximo domingo, 4 , das 15h às 20h, no Espaço Alternativo, em Porto Velho e contará com atividades como palestras sobre a criação e atividades relacionadas à Polícia Penal, passeio em viatura (para crianças), blitz educativas com dicas de segurança, entrega de brindes (chaveiros e canetas), sorteio de bolas produzidas no sistema prisional, dinâmicas e brincadeiras às crianças com direito a espaço kids, e equipe de saúde realizando aferição de pressão e dando apoio ao evento.

GINCANA

Em apoio ao projeto Tampinhas e Lacres de Amor, realizado pela Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Porto Velho, a secretaria está realizando a Gincana do Bem da Polícia Penal, que consiste em uma dinâmica de coleta de tampinhas de plásticos que serão vendidas à empresa de reciclagem e o valor arrecadado será destinado à assistência de pessoas portadoras de câncer e seus familiares.

A gincana terá como premiação uma carabina de pressão e poderão participar policias penais e suas famílias. Quem entregar o maior número de tampinhas sairá vencedor e receberá o prêmio durante o evento.

O secretário de Estado da Justiça, Marcus Rito abordou quanto à importância do evento, destacando que será o momento oportuno para que a sociedade conheça o trabalho da Polícia Penal. “Desde sua criação e regulamentação, a Polícia Penal vem somando significativamente com a segurança no Estado, e é relevante que a sociedade conheça esse trabalho, tendo ciência que o Estado de Rondônia, além da militar e civil, agora tem a Polícia Penal, que veio para fortalecer ainda mais a segurança pública. O evento é uma ação do Estado que vai apresentar a Polícia Penal à população, com atividades voltadas para todo o público presente, incluindo os servidores da Sejus”, concluiu.

Fonte: Governo RO