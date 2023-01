Orthrus: nova variante da Covid-19 se espalha no Reino Unido

Julia Braun – Da BBC News Brasil em São Paulo Covid-19: nova variante é identificada no Reino Unido com potencial de se tornar dominante

Uma nova variante de Covid-19 foi identificada pela Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido e começou a se espalhar pelo país. A nova cepa , CH.1.1, foi apelidada de Orthrus , uma referência a uma figura da mitologia grega.

De acordo com um dos maiores sites de vigilância do país, o Instituto Sanger, a variante tem potencial de se tornar dominante em toda a região. Ela já representa um quinto dos casos na Inglaterra (23,3%) e é responsável por 100% dos casos confirmados da doença em pelo menos 15 distritos.

Entre os principais sintomas da nova variante estão: febre, dores musculares, dores de cabeça, mal-estar geral e rouquidão.

Apesar de ser responsável pelo maior número de infecções no país, especialistas consideram que a Orthrus não é tão preocupante quanto a variante BQ.1.1, intitulada Kraken, que além de estar acelerando o crescimento do número de casos, é mais transmissível e tem mais escape imunológico que as outras cepas.

A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido identificou que a variante Kraken tem uma vantagem de taxa de crescimento de 39% se comparado com a cepa dominante atual, enquanto a taxa de vantagem para Orthrus foi de 22%.

Os cientistas descobriram que ambas as subvariantes possuem peculiaridades genéticas. A primeira tem uma mutação chamada P681R, parecida com a da variante Delta. Acredita-se que a transformação genética é uma melhoria das células de ataque, e causa quadros graves da doença.

Os pesquisadores ainda não sabem se é possível medir exatamente o potencial da nova cepa identificada e qual nível de risco ela representa para o país e para a humanidade.

Fonte: IG SAÚDE