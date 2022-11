Oswaldo Pereira é reeleito presidente da Acrimat

As condições climáticas têm influência direta na produtividade agrícola e, de forma geral, o clima influencia cerca de 50% a produtividade das culturas. Por esse motivo a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) alerta que é de extrema importância que haja um acompanhamento diário das condições do tempo, para que, o produtor rural possa adotar estratégias que minimizem o risco da atividade agropecuária.

“Verificando o histórico da produção de soja no Tocantins, observa-se que a área plantada da oleaginosa na safra 20/21 foi de 1,119 milhão de hectares com uma produção de 3,526 mil toneladas, na safra seguinte, 21/22 a área plantada foi de 1.144 mil hectares produzindo 3.877 milhão de toneladas”, informou o engenheiro agrônomo da Seagro Tadeu Teixeira. Ele destacou ainda que esse aumento de produção é reflexo das boas condições climáticas na safra 21/22, inclusive com a estabilização das chuvas ainda no mês de outubro, fazendo com que os produtores realizassem o plantio mais cedo e, consequentemente conseguindo maiores rendimentos. “Espera-se que, a área plantada para a safra 22/23 seja de 1.182 hectares havendo um crescimento de 3,3% a mais em relação à safra anterior”, destacou Teixeira.

Cenário de plantio

O cenário dos plantios no Tocantins está distinto. Representantes do Fazendão Agronegócios estimam que na região Sul do estado a área plantada de soja representa cerca de 20%. De acordo com a cooperativa Frísia, os seus cooperados localizados na região do Vale do Araguaia já plantaram 40% de suas áreas. A Cooperativa de Crédito em Pedro Afonso (Coapa), localizada na região de Pedro Afonso, informou que os seus cooperados semearam cerca 60% de suas áreas. “Em média estimasse que 40% área de soja já esteja semeada no Tocantins”, acrescentou o engenheiro agrônomo Tadeu Teixeira.

Previsões novembro e dezembro

De acordo com as previsões climáticas para os meses de novembro e dezembro o Tocantins estará sob influência do La Nina. Este fenômeno é desencadeado pelo resfriamento das águas superficiais do pacífico equatorial, gerando maiores volumes de chuva na região norte do país.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a maior parte do território tocantinense durante o mês de novembro as chuvas estarão entre 10 a 50 mm acima das Normais Climatológicas. Já para o mês de dezembro pode ocorrer maior variabilidade espacial na distribuição das chuvas, havendo maior concentração em algumas regiões do estado.

“O setor agropecuário deve ficar atento para as condições do tempo durante as próximas semanas. Com o aplicativo Infotempo Tocantins o produtor rural pode acompanhar as condições atuais e consultar prognósticos climáticos para diversas regiões do estado”, finalizou Teixeira.

Fonte: AgroPlus