Outro recorde quebrado: exportações de milho chegam a 50 milhões de toneladas

A revista digital “Pensar Agro – Do campo à cidade” e o livro “O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro” já estão disponíveis gratuitamente ao público.

Publicados com o apoio do Instituto Mato-grossense das Entidades de Agronomia, Geologia e Engenharia (Imeage) e do sistema Confea/Crea-MT/Mutua-MT, as publicações estão disponíveis gratuitamente na versão on line, bastando clicar aqui e aqui.

Isan Rezende, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso (Feagro-MT) e do Instituto do Agronegócio (IA), explica que a revista é uma edição mensal que busca oferecer aos leitores as notícias mais relevantes do agronegócio.

A publicação vai apresentar reportagens atualizadas e debater temas que são frequentemente abordados em diferentes plataformas de comunicação do setor, como o portal Pensar Agro, podcasts e programas televisivos.

O livro, escrito pelo próprio Rezende, é um estudo detalhado sobre a evolução do agronegócio brasileiro desde a época do descobrimento até a contemporaneidade. O autor dá destaque aos últimos 50 anos, período que testemunhou uma revolução tecnológica no campo e a valorosa contribuição dos profissionais das áreas técnicas, como engenharia, agronomia e geociências.

Além de revisitar a história do agronegócio, a obra “O Poder Público e o Agronegócio Brasileiro” também discute os desafios atuais e as perspectivas futuras do setor, enfatizando a necessidade de diálogo e parceria entre as esferas pública e privada para garantir o desenvolvimento sustentável do agronegócio no Brasil.

Fonte: Pensar Agro