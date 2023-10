Outubro Rosa: Gabinete de Segurança Institucional do TJRO se mobiliza pela conscientização

Consciente do compromisso de inclusão, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por meio das suas unidades, aderiu à campanha Outubro Rosa. Na manhã desta terça-feira, 24 de outubro, os servidores da Assessoria Militar, Assessoria Bombeiro Militar, Coordenadoria de Segurança, Coordenadoria de Inteligência e os Núcleos de Segurança da capital e interior, vestiram a cor a rosa.

Para apoiar as ações da campanha, eles se uniram em equipes e fizeram registros fotográficos dedicados à campanha para chamar atenção sobre a necessidade de prevenção, autoexames e tratamento.

Para o diretor do Gabinete de Segurança Institucional, desembargador Glodner Luiz Pauletto, apoiar a causa é de suma importância. “Essa é uma iniciativa essencial e extremamente importante para conscientizar não só os colaborares (as) do PJRO, mas também toda a sociedade sobre a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”.

Assessoria de Comunicação Institucional

JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

Fonte: TJ RO