Outubro Rosa: municípios estendem horário de atendimento em postos de saúde

Durante o mês de outubro, moradoras de Rondônia poderão ser atendidas no período da noite em postos de saúde. Os municípios de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena têm desenvolvido diversas ações, entre elas, atendimento em horário diferenciado para facilitar o acesso de mulheres à prevenção e ao diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. No Brasil, o câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade.

Já o câncer do colo do útero é o quarto tipo mais comum entre a população feminina, conforme dados do Ministério da Saúde. A cada ano, pelo menos seis mil brasileiras morrem por causa da doença.

Com o objetivo de divulgar informações sobre o câncer e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença, órgãos e entidades aderem a campanha todos os anos.

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) instalou banners na fachada da instituição para lembrar às mulheres da prevenção e do autocuidado. As ações da campanha Outubro Rosa seguem durante todo o mês no estado.

Em Cacoal, as ações noturnas já aconteceram neste mês, mas as Unidades Básicas de Saúde continuam com o atendimento normal, das 7h às 17h. Confira abaixo a programação de outras cidades:

Vilhena:

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão atendendo com horário estendido até as 22h:

– Segunda-feira: UBS Liro Hoesel

– Terça-feira: UBS Carlos Mazala

– Quarta-feira: UBS Leonardo Alves

– Quinta-feira: UBS Industrial e Vitalina Gentil

– Sexta-feira: UBS Afonso Mansur e Setor 12

São realizados exames preventivos; testes rápidos; solicitações de mamografias, ultrassons transvaginais e exames de rotina; além de serviços como inserção de Diu, palestras sobre a saúde da mulher e orientações gerais.

Ji-Paraná:

Às quartas-feiras, o atendimento das 18h às 21h é realizado na UBS Km 5. Às quintas, acontecem nas UBS urbanas, exceto Km 5 e São Bernardo. São oferecidos testes rápidos, coleta de preventivo, avaliação das mamas e solicitação de mamografia.

Ariquemes:

Atendimento das 18h às 21h.

– 19/10 – UBS do Setor 02

– 24/10 – UBS do Mutirão

– 24/10 – UBS do Jardim Alvorada

– 25/10 – UBS do 25 de Dezembro

– 25/10 – UBS do Setor 10

– 26/10 – UBS do Marechal

– 30/10 – UBS do Jardim Zona Sul

– 31/10 – UBS do Setor 09

São oferecidas consultas médicas, coleta de preventivo, solicitação de mamografia, vacinação e testes rápidos.

Porto Velho:

O ‘Corujão da Saúde’ acontece nesta quarta-feira (18) na unidade Renato Medeiros, das 19h às 22h. Serão oferecidos serviços de preventivo, atendimento odontológico, vacinação, entre outros.

Texto: Eliete Marques I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO