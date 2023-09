OUTUBRO ROSAPrefeitura realiza campanha voltada à saúde das servidoras com exames preventivos

Interessadas devem preencher formulário on-line até o dia 22 de setembro

Focada na qualidade de vida e bem-estar dos servidores, a Prefeitura de Porto Velho realiza no dia 4 de outubro, entre os colaboradores da administração municipal, a 1ª edição do evento “Outubro Rosa: compromisso com a prevenção do câncer de mama e colo de útero”. A ação, organizada pela Secretaria Municipal de Administração (Semad), faz parte das atividades realizadas pelo Programa Entre as Cores, que é focado na promoção de campanhas de prevenção às doenças estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Durante ação da Coordenadoria de Saúde Ocupacional e da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento de Projetos de Saúde da Semad serão realizados exames de papanicolau e mamografia na carreta do Hospital de Amor Amazônia.

O papanicolau é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero, já a mamografia é um exame radiológico para avaliação das mamas, feita com um aparelho de raio-X específico, chamado mamógrafo e serve para identificar lesões benignas e cânceres, que geralmente se apresentam como nódulos, ou calcificações, principalmente o câncer de mama.

Para participar, as servidoras devem preencher até o dia 22 de setembro um formulário prévio disponível aqui.

Os exames serão realizados durante o evento, no dia 4, às 7h, em frente a sede da Semad, localizada na rua Duque de Caxias, nº 186, Centro. Alguns critérios devem ser seguidos para fazer os exames, no caso da mamografia é preciso ter idade entre 40 e 69 anos e não pode estar grávida.

Já o exame de papanicolau é destinado a mulheres com idade entre 25 a 64 anos com vida sexual ativa, sendo que não pode ter sido diagnosticada com o câncer de útero ou estar em tratamento, não pode estar com atraso menstrual e precisa ter terminado a menstruação há, pelo menos, três dias e não pode ter realizado aplicação de pomada vaginal há, pelo menos, dois dias, nem tido relação sexual em igual período.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama feminino e o câncer do colo do útero estão entre os mais incidentes, perdendo apenas para o câncer de próstata. Ainda de acordo com Inca, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025.

Texto: Renata Beccária

Foto: Semad

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO