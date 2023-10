OUTUBRO ROSASemusa intensifica ações para prevenção do câncer de mama e de colo do útero

Exames preventivos são ofertados pela rede municipal de saúde

A Campanha Outubro Rosa reforça uma série de ações com foco na saúde da mulher em todo o país. Em Porto Velho, o mês é marcado pela conscientização e combate ao câncer de mama e de colo de útero. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) vai intensificar as atividades com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da prevenção para um diagnóstico precoce e redução de mortes evitáveis.

A abertura oficial das programações do Outubro Rosa acontece nesta quarta-feira (4), a partir das 9h. A solenidade será realizada na sede da Semusa e conta com uma série de atividades voltadas à promoção à saúde da mulher, como palestras educativas sobre o autoexame, câncer de mama e a importância da alimentação saudável na prevenção da doença.

De acordo com a enfermeira e coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Semusa, Ana Emanuela, as iniciativas alusivas ao Outubro Rosa tem o objetivo principal de atrair todas as pessoas com útero e mama e ampliar o acesso aos serviços com foco na prevenção e qualidade de vida.

“A campanha Outubro Rosa visa intensificar medidas de promoção à saúde da mulher com iniciativas de prevenção do câncer de mama e câncer de colo do útero. Com o objetivo de proporcionar serviços de diagnóstico precoce contribuindo para um tratamento adequado e assim reduzir as taxas de mortalidade dessa população”, afirma a coordenadora.

A coordenadora ainda ressalta que o momento também é voltado para os homens, que representam 1% do total de casos da doença. “Por menor que seja a porcentagem de casos, é importante que os homens se atentem aos sinais e sintomas que podem ser provenientes do câncer de mama e busquem pelos serviços de saúde”, finaliza.

CÂNCER DE MAMA

Segundo o Ministério da Saúde, o câncer de mama é uma das doenças que mais acomete mulheres no mundo. A doença é desenvolvida quando ocorre um crescimento anormal das células da mama, que se multiplicam repetidamente até formarem um tumor maligno, podendo levar a óbito. Já o câncer do de colo de útero é o terceiro tipo mais incidente neste público no Brasil.

SINTOMAS

O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, em outros casos existem tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos. Secreção mamilar, dores intensa e anormal nos seios, mama avermelhada e com aspecto semelhante a casca de laranja são outros sinais da doença.

SERVIÇO

A Semusa disponibiliza mamografia de rastreio e ultrassom mamária para a população. Qualquer pessoa com mama, que tenha a partir de 50 a 69 anos, pode buscar por uma unidade de saúde da rede municipal para realizar uma consulta e conforme conduta médica ser solicitado o exame.

Já mulheres que possuem idade inferior a 50 anos podem solicitar a ultrassonografia mamária para detecção de alguma anormalidade, o exame pode ser realizado independente da presença de sintomas da doença. Quando identificada alteração nos exames, a paciente é encaminhada para o Centro de Referência Saúde da Mulher (CRSM), para um diagnóstico assertivo de câncer de mama.

“A população precisa ficar atenta aos sintomas. Por isso, é essencial conhecer o próprio corpo e ter o hábito de se autoexaminar para que você identifique os sinais suspeitos. Mas vale ressaltar que, mesmo diante da ausência desses sintomas é importante procurar uma unidade de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente. É mediante ao exame que o profissional consegue identificar aquilo que a pessoa no autoexame não conseguiu”, declara a coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Semusa.

A Prefeitura de Porto Velho também oferece gratuitamente o exame que previne o câncer no colo de útero. Qualquer pessoa com útero que já tenha iniciado atividade sexual deve realizar o exame periodicamente, especialmente aquelas com idade entre 25 e 64 anos. O papanicolau, como é chamado o procedimento, está disponível em todas as unidades de saúde do município durante todo o ano.

São oferecidas duas modalidades de atendimento, sendo por demanda espontânea (sem necessidade de agendamento) e com horário agendado. Ao todo, 38 unidades de saúde da zona urbana e rural realizam o procedimento. A relação completa com endereço, horários de agendamento e atendimento está disponível neste link.

CORRIDA PELA VIDA

Em alusão ao Outubro Verde e Rosa, mês em que se intensificam as ações de combate à sífilis e ao câncer de mama, a Semusa promove a segunda edição da Corrida Pela Vida, que acontece no dia 21 de outubro.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas neste link até o dia 18 de outubro, ou enquanto durarem as vagas. Para participar, a população deve doar um quilo de alimento não perecível e um pacote de absorvente, que deverão ser entregues no dia do evento.

Texto: Jainni Victória (sob supervisão de Luciane Gonçalves)

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO