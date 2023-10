OUTUBRO ROSAUnidade de Saúde Renato Medeiros realiza atendimento noturno nesta quarta-feira (18)

ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável

Porto Velho sedia, até a quinta-feira (19), o 2º ICLEI Amazônia. O evento, que tem a proposta de compartilhar e debater soluções inovadoras e conhecimento para o desenvolvimento sustentável urbano da região, foi aberto oficialmente na noite da terça-feira (17) na sede do Instituto Federal de Educação (Ifro) da av. Calama, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte da capital, e contou com a participação de autoridades diversas, entre elas o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves.

No local também acontece o 1º Fórum de Sustentabilidade de Porto Velho, a 2ª sessão de 2023 do Fórum das Cidades Pan-amazônicas (FCPA) e o Encontro Regional Amazônia Fórum CB27. A abertura se deu com uma solenidade de boas-vindas aos especialistas, palestrantes e participantes.

Durante a abertura, o prefeito se mostrou orgulhoso em ter o município como sede do encontro que traz a abordagem de vários temas como o modelo ideal de cidade amazônica e desenvolvimento econômico com foco na população e empreendedorismo, e relembrou a trajetória iniciada há alguns anos pela Prefeitura com foco na sustentabilidade.

“Esse trabalho começou lá atrás, em 2020, com o Amazônia+21 e com todos os contatos que foram feitos. Porto Velho está se destacando aqui na nossa região amazônica, inclusive, nós estamos recebendo hoje aproximadamente sete ou oito prefeitos de países que compõe também a Amazônia. É uma discussão de altíssimo nível, com o ICLEI, que é o braço das Nações Unidas para a questão das mudanças climáticas. É um assunto que eu diria que o mundo ainda está um pouco atrasado, mas nós estamos acompanhando eventos climáticos bem complexos e é obrigação da nossa geração cuidar para que as próximas gerações tenham um planeta sustentável, com condições e qualidade de vida”, disse o prefeito.

Hildon completou sua fala com a crítica sobre as discussões acontecerem fora da realidade amazônica. “Eu sempre critiquei o fato de se falar da Amazônia e, principalmente, nessas questões de desenvolvimento sustentável, em Londres, Paris, Nova Iorque. Essas questões têm que ser discutidas aqui na Amazônia e é uma oportunidade dos organismos internacionais e nacionais também conhecerem a realidade, até porque nós temos aí aproximadamente 30 milhões de pessoas que vivem na Amazônia brasileira e mais aproximadamente outros 15 milhões que seriam os demais países, os países vizinhos, que fazem parte da Amazônia como um todo”, declarou.

ENFRENTAMENTOS E SOLUÇÕES

O presidente da Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH), Marcelo Thomé, lembrou que a agenda precisa ter projeto, governança e financiamento e reiterou a importância da realização dos eventos em Porto Velho. “O fato é que há um atraso de infraestrutura nas cidades amazônicas que é secular e que precisa ser enfrentado. Ao mesmo tempo que precisamos preparar as cidades amazônicas para resiliência climática e enfrentamento às mudanças climáticas, mas igualmente atender às necessidades humanas das pessoas que vivem nessas cidades. E esta agenda reúne financiadores, organismos internacionais, multilaterais, prefeitos, a exemplo do prefeito de Porto Velho, que acolhe o evento buscando estabelecer essas regras de governança, de elaboração de projetos e assistência técnica, apoiando o desenvolvimento dessas soluções para as cidades amazônicas, trazendo igualmente o financiamento para que essas questões passem a ser ações concretas, preparando as cidades amazônicas para isso”, destacou Marcelo.

Com mais de 2.500 governos locais e regionais, o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global que está comprometida com o desenvolvimento urbano sustentável. Presente em mais de 130 países, ele impulsiona ações locais para o desenvolvimento de baixo carbono. O ICLEI no Brasil conta com 92 associados. Segundo o representante do ICLEI, o encontro tem duas possibilidades que se complementam: a agenda de nivelamento da infraestrutura urbana e a agenda de inovação urbana, aplicando soluções baseadas na natureza e promovendo a convivência da cidade com a floresta a partir da bioeconomia.

“O tema da Amazônia, quando é debatido nos fóruns internacionais, carrega, e com muita pertinência, a questão da conservação em primeiro lugar. Isso tem que estar aí, mas tem que entrar outra pauta muito pouco falada, que é o nosso objetivo aqui, que é a pauta das cidades da Amazônia. Então, o ICLEI representa essas autoridades locais, tanto na agenda do clima como na agenda da biodiversidade, e tem a responsabilidade de recolher dos prefeitos, dos representantes das cidades que estão aqui, das organizações da sociedade civil, os representantes dos povos originários, as mensagens chaves para o desenvolvimento local da Amazônia” disse Rodrigo Perpétuo, secretário-executivo do ICLEI América do Sul.

“É disso que se trata o segundo encontro do ICLEI na Amazônia, aqui em Porto Velho, em parceria com a Prefeitura. Esse encontro tem o alcance Pan-Amazônia. Então nós mobilizamos organizações da ONU, como a ONU-Habitat que está aqui, o diretor para a América Latina e Caribe, da ONU-Habitat, que é a agência da ONU que trata dos temas urbanos. Está aqui também o prefeito de Machu Picchu, o prefeito também de uma cidade chamada Maynas, na Amazônia peruana, tem representantes do Equador, da Colômbia. A ideia é que nós possamos ter uma convergência para tratar desse tema das cidades da Amazônia, um tema muito importante para as pessoas que habitam esse território”, justificou Perpétuo.

Na composição da mesa estavam, além do prefeito Hildon Chaves, o presidente da ADPVH, Marcelo Thomé; o secretário-executivo do ICLEI América do Sul, Rodrigo Perpétuo; o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais, Carlos da Fonseca; a diretora do Programa Regional de Segurança Energética, Julia Sander; o líder indígena de Rondônia e diretor-presidente da Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí, Almir Suruí; o secretário de Meio Ambiente de João Pessoa (PB) e coordenador nacional do Fórum CB27, Welison Silveira; o diretor do Ifro Rondônia, Leonardo Leocádio; o diretor de Departamento de Meio Ambiente Urbano, Maurício Guerra e o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho, Robson Damasceno.

Com participação confirmada para esta quarta-feira (18), Almir Suruí parabenizou o prefeito pelas iniciativas e disse que na sua palestra vai levar a mensagem de que, com

responsabilidade e planejamento, é possível promover o desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente. “A importância desse evento é aproximar a política que discute as mudanças climáticas e sustentabilidade no mundo para o nosso Estado. Também é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, através do prefeito Hildon Chaves e seus parceiros, para que eles possam trazer o debate para Porto Velho, para Rondônia, e assim realmente atender a expectativa de trazer o desenvolvimento sustentável de geração de emprego e renda, na melhoria de qualidade de vida das pessoas que vivem na Amazônia e criar esse exemplo aqui em Porto Velho”, concluiu o líder indígena.

PROGRAMAÇÃO

Logo após a solenidade de abertura aconteceu uma palestra magna com Elkin Velásquez, representante regional do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) com o moderador Antônio da Costa e Silva, chefe da assessoria internacional do Ministério das Cidades do Brasil, e ainda uma apresentação cultural com o grupo de dança Yaporanga. A programação completa e as demais personalidades que vão colaborar com os temas a serem debatidos podem ser acessadas na página www.sustentabilidadepvh.com.br.

