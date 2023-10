OUTUBRO VERDE ROSASegunda edição da Corrida Pela Vida acontece neste sábado (21), no Espaço Alternativo

As vagas estão esgotadas e os inscritos devem ficar atentos às orientações enviadas no e-mail do participante

A segunda edição da ‘Corrida Pela Vida’ acontece neste sábado (21), a partir das 16h30 no Espaço Alternativo, em Porto Velho. As vagas estão esgotadas e os inscritos precisam ficar atentos às orientações do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho (Semusa), organizadores do evento.

Quem efetivou a inscrição com preenchimento correto de todo o formulário, vai receber um e-mail de confirmação de participação e também orientações gerais sobre o evento. Alguns candidatos não tiveram a inscrição efetivada por falta de informações fundamentais ou não preenchimento correto do formulário de inscrição.

Ana Emanuela, enfermeira e coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher, reforça que um dos requisitos para participar da corrida é a doação de 1 quilo de alimento não perecível e um pacote de absorvente. “Itens que deverão ser entregues no dia do evento e que serão doados para comunidades carentes acompanhadas pela Cáritas Arquidiocesana. Os absorventes serão destinados para mulheres em situação de rua, acompanhadas pelo Consultório na Rua do município”.

A Corrida pela Vida é dedicada à campanha Outubro Verde e Rosa, mês em que se intensificam as ações de combate à sífilis e ao câncer de mama. O percurso máximo é de 3 quilômetros com seis categorias: crianças de 6 a 9 anos, crianças de 10 a 13 anos, adultos, pessoas com deficiência, idoso e servidor público.

Os primeiros colocados das categorias adulto recebem o troféu de primeiro lugar, os demais corredores que completarem o percurso ganham a medalha de participação. Os inscritos ainda concorrem a diversos brindes que serão sorteados durante o evento.

A programação oferece outros atrativos, além da corrida. A partir das 16h, nas tendas, serão oferecidos avaliação nutricional e física, aferição de glicemia e pressão arterial, orientações de primeiros socorros com Samu, orientação para a prevenção contra ISTs, feira de biojoias do Projeto Bio Hans, aula de zumba, entre outros serviços.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO