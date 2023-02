Ouvidores planejam ações para atendimento especializado ao cidadão

O Governo do Estado, por meio da Ouvidoria Geral do Governo de Rondônia, realizou a primeira reunião com os ouvidores e interlocutores do Poder Executivo Estadual. Foi apresentado pela ouvidora-geral, Etelvina Rocha, o balanço da gestão 2019-2022 das ouvidorias, em que consta que, os ouvidores estaduais atenderam mais de 50 mil cidadãos em suas diversas demandas. Os ouvidores e interlocutores apresentaram seus planos de trabalho, com o planejamento para o ano de 2023, demonstrando as ações que serão executadas em prol dos cidadãos rondonienses, promovendo assim, a participação do usuário na administração pública e atendendo aos preceitos da Lei n° 13.460/2017.

Eduardo Zimmer, especialista em segurança de redes e sistemas de computadores da Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic, participou da reunião, e na oportunidade explicou a importância do uso do e-mail institucional GOV.BR pelas ouvidorias, para dar autenticidade e credibilidade nas comunicações com o cidadão.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destacou as ações importantes realizadas pela Ouvidoria do Estado. “A Ouvidoria Geral do Governo do Estado busca a ampliação dos canais de comunicação direta entre a administração pública e a população, no acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços públicos do Estado, sendo de fundamental importância para aprimorar as ações”, disse o governador.

De acordo com a ouvidora-geral do Estado, Etelvina Rocha, para que os objetivos sejam alcançados e o cidadão tenha um atendimento de qualidade, é fundamental que as ações a serem desenvolvidas estejam escritas e planejadas. O plano de trabalho é uma ferramenta muito importante para se alcançarem os objetivos e as metas estabelecidas, pois, ele vai direcionar a execução do trabalho que beneficiará o cidadão que utiliza esse canal de participação social tão importante, que são as ouvidorias.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM AS OUVIDORIAS?

O principal canal de comunicação com as ouvidorias é o sistema “Fala.BR”, que pode ser acessado pelo link: O sistema “Fala.BR” aceita diversos tipos de manifestações, entre elas: denúncias, elogios, reclamações, solicitações e sugestões. Outro ponto importante do sistema, é que ele garante ao usuário a sua anonimização, portanto, o mesmo pode realizar demandas sem se identificar.

O contato com a Ouvidoria Geral pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelos números 0800-647-7071, (69) 3216-1015 e (69) 3212-8050; e ainda pelos canais que funcionam 24 horas: o e-mail [email protected] e o portal Fala.BR – Rondônia.

Fonte: Governo RO