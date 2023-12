Ouvidoria-Geral avança em ações como instrumento de participação social

A Ouvidoria-Geral do Estado de Rondônia, ao longo de 2023, demonstrou seu comprometimento com a qualidade dos serviços prestados, promovendo uma cultura de transparência, na gestão das demandas apresentadas pela comunidade. A participação e conquista do terceiro lugar, no 6º Concurso Nacional de Boas Práticas, na categoria Governança de Serviços, refletem o empenho em buscar aprimoramento e excelência.

Para o governador Marcos Rocha, “a Ouvidoria teve destaque em diversas frentes em sua jornada ao longo de 2023. Primeiramente, ao conquistar o reconhecimento no VI Concurso Nacional de Boas Práticas da Rede Nacional de Ouvidorias; a Ouvidoria demonstrou competência, e busca constante por excelência e inovação”, destacou.

CAPACITAÇÕES E MODERNIZAÇÃO

A busca pelo aprimoramento não se limitou apenas às premiações. A ouvidoria investiu no desenvolvimento interno com o curso de mediação de conflitos, adaptado ao contexto das ouvidorias. Durante três dias, as equipes de ouvidoria do Poder Executivo Estadual se aprimoraram para mediar conflitos, em uma iniciativa que reforça o compromisso em encontrar soluções eficazes para as demandas apresentadas.

Além das capacitações, em 2023 houve passos na modernização do atendimento ao público, com a introdução do WhatsApp institucional da Ouvidoria-Geral para comunicação direta. Além disso, a criação de uma rede social ampliou a divulgação das ações, promovendo maior transparência e acessibilidade.

A atualização da Instrução Normativa Conjunta nº 001, que incluiu o fluxo para atendimento das manifestações dos titulares de dados pessoais, demonstra o comprometimento no acompanhamento às demandas, em conformidade com a Lei Federal 13.709 de 2018.

IMPACTOS NA COMUNIDADE

A interação com a comunidade foi fortalecida mediante a participação no evento “19ª edição TRT na Comunidade”. Essa proximidade permitiu compreender melhor as necessidades locais e reforçou a presença como um canal de participação aos usuários dos serviços públicos.

Com o objetivo de promover a valorização do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), a Ouvidoria-Geral, em parceria com a ouvidoria setorial da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), reuniu gestores e representantes de 23 municípios de Rondônia, além de seis estados do país, no 1º Workshop Nacional de Ouvidorias do SUS, em Rondônia.

SEMINÁRIO NACIONAL DE OUVIDORIAS 2024

Além das conquistas já mencionadas, Rondônia foi o Estado candidato para sediar o Seminário Nacional de Ouvidorias em 2024. Esta iniciativa destaca o compromisso contínuo com o aprimoramento, e evidencia o desejo de Rondônia se tornar o epicentro de discussões e práticas sobre ouvidorias em todo o país.

RESOLUTIVIDADE DE DEMANDAS

Durante os oito primeiros meses do ano de 2023, a ouvidoria recebeu 10.809 atendimentos e análises de manifestações, sendo que 10.045 foram respondidas; 567 seguem em tratamento e 288 arquivadas. Este cenário destaca a eficiência da Ouvidoria em lidar com as questões apresentadas pela comunidade de forma ágil e eficaz.

O ano de 2023 representa um capítulo de realizações para a Ouvidoria-Geral do Estado. O equilíbrio entre reconhecimento nacional, capacitação interna, modernização dos serviços e integração com redes estaduais destaca a Ouvidoria como um ponto focal para a comunidade e uma peça fundamental na construção de uma administração pública mais transparente e eficaz.

Como entrar em contato com a Ouvidoria?

O contato com a Ouvidoria-Geral pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelos números 0800-647-7071, (69) 3212-8050 e também WhatsApp (69) 3216-1015; e ainda pelos canais que funcionam 24 horas, o email [email protected] e o portal Fala.BR.

Fonte: Governo RO