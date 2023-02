OUVIDORIA – Manifestações populares podem ser enviadas pela internet

A primeira agenda acontece no distrito de Jaci-Paraná

As pré-conferências municipais de saúde, debates preparatórios para a realização da Conferência Municipal de Saúde, começam nesta quinta-feira (23), com a primeira agenda no distrito de Jaci-Paraná, com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a construção de políticas públicas na área. Neste primeiro momento, os encontros acontecem em diversos distritos do município e toda a população pode participar com sugestões.

É na etapa das pré-conferências onde são eleitos os “delegados”, pessoas responsáveis por reunir e apresentar, durante a Conferência, as propostas que contribuem para a melhoria do atendimento oferecido em suas localidades. A representação é constituída por 50% de representantes de usuários do SUS, 25% de representantes dos trabalhadores da saúde e 25% de representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde.

Para abranger toda a extensão de Porto Velho, os eventos serão realizados na zona rural e urbana, até o dia 10 de março. Após Jaci-Paraná, será a vez de Nova Mutum e União Bandeirantes.

Nos distritos e localidades na região da Ponta do Abunã, as pré-conferências serão realizadas entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março. A região do Baixo Madeira também vai participar das discussões. O calendário local está sendo montado e será divulgado em breve.

Agenda das pré-conferências nos distritos:

23 de fevereiro:

Jaci-Paraná – USF Jaci-Paraná

Horário: 14h

24 de fevereiro:

União Bandeirantes – EMEF 03 de Dezembro

Horário: 14h

Nova Mutum – USF Mutum Paraná

Horário: 8h

27 de fevereiro:

Nova Califórnia – EMEF. Profª Maria Jacira

Horário – 14h

28 de fevereiro:

Extrema – EMEF 13 de Maio

Horário: 14h

1 de março:

Vista Alegre do Abunã – USF Vista Alegre

Horário: 14h

2 de março:

Fortaleza do Abunã – EMEF Barão do Rio Branco

Horário: 9h

Abunã e Vila da Penha – EMEF Santa Júlia

Horário: 15h

10ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”, o evento reúne diversos representantes de vários segmentos sociais, para debater a construção de políticas públicas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, além de estabelecer diálogos diretos com a população acerca do serviço de saúde.

A 10ª Conferência Municipal de Saúde acontece nos dias 30 e 31 de março, no auditório do Centro Universitário São Lucas, campus II, localizado na Rua João Goulart, número 666, bairro Mato Grosso.

Conforme a Resolução N° 680 do Conselho Nacional de Saúde, os eixos temáticos que devem ser trabalhados na 10° CMS são: O Brasil que temos; O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

Texto: Semusa

Foto: Arquivo SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO