Ouvidorias incentivam participação social na Administração Pública

A Ouvidoria do Governo de Rondônia recebeu 51.917 manifestações durante o período 2019 – 2022. As demandas deram entrada por meio das ouvidorias do Executivo Estadual, que são o canal oficial de recebimento de demandas do cidadão. O trabalho realizado pelas ouvidorias vem abrindo ainda mais espaço para que o cidadão participe da gestão pública.

O quantitativo de mais de 50 mil demandas demonstrou que o cidadão rondoniense vem participando ativamente da gestão do Estado e contribuindo para a melhoria da prestação do serviço público, inibindo qualquer ato que possa trazer prejuízo à população. Em 2022, foram recebidas 20.763 demandas, sendo que 19.711 já foram respondidas pelas equipes técnicas das ouvidorias, com prazo médio de resposta de 16 dias, portanto, respeitando fielmente às normas de Lei Federal n° 13.460/2017.

De acordo com a ouvidora-geral Etelvina Rocha, as demandas recebidas nas ouvidorias do Governo do Estado representam uma gestão que inclui o cidadão na Administração Pública. Ainda, segundo a titular da pasta, as atividades de ouvidoria são responsáveis pelo fomento da transparência, combate à corrupção e consolidação dos direitos dos usuários do serviço público.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforça que a Ouvidoria permite a correção e o aprimoramento dos serviços públicos prestados à sociedade. “As ações realizadas pela Ouvidoria contribuem para o aprimoramento, pois fortalece a formação de uma consciência cidadã voltada para questões de interesse público, tendo como princípio conscientizar o cidadão sobre o direito de ter acesso ao serviço público eficiente”, destaca.

COMO ENTRAR EM CONTATO COM AS OUVIDORIAS?

O principal canal de comunicação com as ouvidorias é o sistema “Fala.BR”, que pode ser acessado pelo link. O sistema “Fala.BR” aceita diversos tipos de manifestações, entre elas; denúncia, elogio, reclamação, solicitação e sugestão. Outro ponto importante do sistema, é que ele garante ao usuário a sua anonimização, portanto, o mesmo pode realizar demandas sem se identificar.

O contato com a Ouvidoria-Geral pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelos números 0800-647-7071, (69) 3216-1015 e (69) 3212-8050. E ainda pelos canais que funcionam 24 horas; o e-mail [email protected] e portal Fala.BR-Rondônia.

