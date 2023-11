Pabllo Vittar faz clique de body para matar curiosidade de fãs: ‘Tá aí, sempre esteve’

Na última quinta-feira (09), a apresentadora Ana Maria Braga e a equipe do “Mais Você“, que estão em Dubai, gravando uma série de reportagens, acabou passando por um verdadeiro perrengue.

Eles estavam fazendo um passeio de balão no país, quando acabaram tombando, chegando a ficar de cabeça para baixo. A apresentadora relatou sobre o momento, ainda durante o seu programa, que está sendo apresentado por Talitha Morete e Fabricio Battaglini.

Durante uma entrada ao vivo para dar alguns detalhes da viagem, Ana foi questionada sobre o acidente: “A gente viu essa foto do balão, rodou umas fotos aqui enquanto você falava. Por que a turma está toda tombada? O que aconteceu?”, perguntou Fabricio. “Ele caiu, foi um susto, você não faz ideia. Caiu com todo mundo”, relatou Ana. Quando questionada sobre como estavam os envolvidos no acontecimento, ela deixou claro que estavam todos bem.

Em suas redes sociais, Ana ainda publicou um vídeo mostrando o perrengue, onde ela aparece sendo resgatada: “Pelo menos dessa vez eu não cai para fora da cesta, né? De vez em quando é bom mostrar o corre que a gente faz para poder dar o close, né? Um dia de fortes (e lindas) emoções! O balão tombar na chegada foi só uma pimentinha.”, brincou ela na legenda. Confira: