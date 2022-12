Pacientes internados por covid têm ciclo vacinal incompleto; Sesau orienta população a buscar por doses de reforço

O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Agência Idaron, habilitou em Ariquemes, mais um frigorífico no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa). É a quinta planta frigorífica do Estado que, na prática, passa a poder comercializar carnes e derivados em todos os estados da Federação.

“A habilitação de mais uma empresa para o Sisbi é algo a ser comemorado por todos, porque facilita a comercialização de carne produzida em Rondônia em todo o mercado nacional, gerando emprego e renda, tanto para o município onde está localizado, quanto para o Estado, uma vez que movimenta a cadeia produtiva rondoniense”, destacou o governador do Estado, Marcos Rocha.

A entrega do certificado Sisbi-Poa ao frigorífico ‘Abatedouro RO’, localizado na RO-257, contou a presença de representantes da Idaron, autoridades políticas e empresários.

O Sisbi, que faz parte do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – Suasa, padroniza e harmoniza os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal, para garantir a inocuidade e segurança alimentar.

“Quando uma indústria frigorífica é habilitada a esse sistema, os produtos fiscalizados passam a ter o direito de serem comercializados em âmbito nacional, resultando em abertura de mercado aos produtores rurais”, explicou o presidente da Idaron, Júlio Cesar Rocha Peres, e exemplifica ainda, que os requisitos gerais e demais procedimentos para a adesão e manutenção da equivalência ao Sisbi-Poa estão regulamentados pelo Decreto Federal 5.741, de março de 2006, e normatizado na Instrução Normativa/Mapa 17/2020.

GIPOA

Edson Borges, gerente de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Idaron, destaca que alimento de origem animal de qualidade, que garanta segurança à saúde do consumidor, tem que ter o selo do Serviço de Inspeção, federal, estadual ou municipal (SIF, SIE ou SIM). “Dentre esses estabelecimentos, estão os cinco frigoríficos habilitados no sistema Sisbi, que passam por fiscalização permanente”, sintetizou.

Esse trabalho de inspeção voltado aos produtos de origem animal, destinados à alimentação humana, tem um único objetivo: manter o controle da qualidade dos produtos que chegam à mesa do consumidor. “São ações corriqueiras que tem como objetivo oferecer segurança alimentar à população”, destacou.

Rondônia possui 51 estabelecimentos industriais e agroindustriais, quais são periodicamente fiscalizados pela Idaron. Além da fiscalização permanente, a Agência mantém inspeção periódica em unidades de beneficiamento de carnes e derivados, laticínios, queijarias, entrepostos de mel, unidades de beneficiamento de ovos e derivados e na indústria de pescados.

Fonte: Governo RO