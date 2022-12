Padre Lancellotti critica jantar da seleção com carne folheada a ouro

Reprodução O jogador Éder Militão no jantar da seleção. Prato com carne folheada a ouro chegava a custar R$ 9 mil.

O padre Júlio Lancellotti, conhecido por apoiar a causa dos moradores de ruas, criticou o jantar de jogadores da seleção brasileira, que estão no Catar para a Copa do Mundo, em que os atletas comem uma c arne folheada a ouro.

No Instagram, o religioso compartilhou o momento em que os atletas comem a iguaria e faz um comparativo com as pessoas que passam fomem, em crítica aos jogadores.

“Enquanto milhões pelo mundo passam fome nos chega um vídeo deste acintoso e que nos causa indignação e tristeza”, escreveu Lancellotti.





O jantar ocorreu durante a folga do Brasil, na última terça (29), após a vitória no jogo contra a Suíça pela Copa do Mundo. O restaurante pertence ao chef turco Nusret Gökçe, conhecido como Salt Bae, que é famosos por servir uma carne folheada a ouro que pode custar até R$ 9 mil. O prato tem viralizado durante a Copa.

O chef também publicou o momento com os jogadores e no vídeo é possível ver Vinicius Jr., Éder Militão e Gabriel Jesus , além do ex-jogador Ronaldo Fenômeno aparecem nas imagens.





