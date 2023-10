Padres e servos da igreja católica são homenageados na Assembleia Legislativa

Uma sessão solene promovida pelo deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) nesta segunda-feira, 9, no auditório Amizael Gomes, reuniu lideranças católicas para homenagear padres e servos da Igreja Católica com títulos honoríficos de cidadão honorário e votos de louvor.

Foram homenageados com título honorífico de cidadão honorário do estado de Rondônia os padres capelão militar católico Alexsandro Daniel da Silva Bento (Base Aérea) e o padre Alceu Luiz Weber, da Comunidade de Nossa Senhora de Nazaré. Receberam certificados de Voto de Louvor Andreya Almendra De Andrade, Maria Luíza Paiva De Andrade Ferro, Andréia Damasceno Ribeiro Mendes Pereira, Herbert Rafael Macedo Sherman, Daiane Vieira Damas Gurgel Do Amaral, Ana Cristina Toledo Do Amaral, 2° Tenente Engenheiro Eletricista Raul Barbosa Lima, Soldado De Primeira Classe Tiago Dos Santos Moreira, Ana Caroline Balthazar Fonseca De Lima, Danúzia Novak, Maristela Mognon De Lima, Davi Amaral Bressan.

Para o deputado Camargo, as homenagens fazem justiça ao trabalho desenvolvido em prol da comunidade rondoniense, especialmente para a comunidade Católica de Porto Velho. “É o reconhecimento por tudo que esses servos de Deus fazem pela comunidade rondoniense. São anos de dedicação em prol das famílias de Rondônia, ajudando famílias a seguirem no caminho da fé, promovendo o bem da comunidade”, disse.

Foram homenageadas diversas autoridades (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

A sessão solene foi precedida de uma missa especial em honra e Consagração a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, inserida no calendário de celebrações que a Assembleia Legislativa de Rondônia realiza todas as segundas-feiras, intercaladas entre cultos evangélicos e missa católica. As celebrações acontecem sempre às 8h30, resultado de projeto de resolução apresentado pelo deputado Delegado Camargo no início do atual mandato.

