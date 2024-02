Prefeitura apoiou a realização do desfile, que contou com muita alegria e irreverência dos brincantes

A Banda do Vai Quem Quer, mais uma vez, arrastou uma multidão de foliões pelas ruas de Porto Velho, no sábado (10). Com alegria, irreverência, fantasias, os foliões de todas as idades fizeram a festa. São 44 anos da Banda, que é o maior bloco de carnaval da região Norte. Mais uma vez, a Prefeitura de Porto Velho apoiou e foi parceira de primeira hora para assegurar o desfile grandioso.

Por volta das 16h30, o prefeito Hildon Chaves, acompanhado da primeira-dama e deputada estadual, Ieda Chaves, chegou à sede da Banda, na rua Joaquim Nabuco, onde foi recebido pela presidente Siça Andrade e a diretoria da agremiação carnavalesca. Ele participou de um momento simbólico e emocionante, que mantém a tradição do fundador do bloco, o Manelão, que é o toque do sino que libera a direção e as autoridades para se deslocarem até a concentração do trio, para em seguida dar a largada para a folia.

Ao tocar o sino, Siça Andrade, emocionada, agradeceu à Prefeitura pelo apoio. “Todas as secretarias fizeram o que era necessário e essencial para garantir o nosso desfile. Todos nos atenderam com muita atenção e respeito. A cada ano, a Banda cresce e com ela crescem as demandas e as responsabilidades. Muito obrigado pelo apoio, em nome dos milhares de foliões. A Banda é do povo! É de Rondônia”.

Em seguida, o prefeito, a primeira-dama, Siça Andrade, secretários municipais e convidados, se deslocaram a pé, pelo meio do povo, na avenida Carlos Gomes até a concentração da Banda, na altura da Praça das Três Caixas D’Água.

“Mais uma vez, a Prefeitura mobilizou toda as secretarias para apoiar a realização deste grande desfile. É a nossa cultura popular, a nossa tradição, sendo preservada e continuada, graças ao trabalho da Siça e sua diretoria, mas também com a nossa parceria e de outros parceiros. A festa é muito linda e esperamos que todo o carnaval de Porto Velhos seja de alegria e paz”, disse o prefeito, em rápido discurso antes de o trio dar a largada para o trajeto de 2024.

“Mais um ano na avenida, para a tristeza de poucos e alegria de muitos, a Banda está na rua”, bradou Siça, dando o início oficial do desfile do bloco em 2024, que seguiu pela Carlos Gomes, depois Joaquim Nabuco e encerrou na Sete de Setembro com Rogério Weber, já por volta das 22 horas.

“É um privilégio estar nessa festa. Parabéns à Siça por ter dado continuidade ao trabalho do seu pai, o Manelão, e fazendo essa festa tão esperada por todos”, declarou Ieda Chaves.

Na comitiva do prefeito estavam o secretário-Geral de Governo, Fabricio Jurado, o presidente da Funcultural, Godofredo Neto, o secretário municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Cleberson Pacheco, o deputado federal Maurício Carvalho, a ex-deputada federal, Mariana Carvalho, o presidente da Câmara, Márcio Pacele, entre outras autoridades.

