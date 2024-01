Local está sendo revitalizado para aprimorar o atendimento às gestantes, familiares e recém-nascidos

O prefeito Hildon Chaves, acompanhado do secretário municipal de obras, Diego Lage, vistoriou, na tarde desta terça-feira (16), a obra de reforma e ampliação da Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME). O local está sendo revitalizado para aprimorar o atendimento às gestantes, familiares e recém-nascidos, além de oferecer melhores condições para as equipes que atuam no espaço.

A obra conta com investimento de R$ 8,7 milhões em recursos próprios e emenda parlamentar da ex -deputada federal Mariana Carvalho. Atualmente, os trabalhadores operam na parte externa do local, e 80% do telhado já foi concluído.

Ao todo, 3,6 mil metros quadrados estão em obras com melhorias na estrutura física, hidráulica e elétrica. O centro cirúrgico passa por reformas. Além disso, estão sendo construídas mais três enfermarias.

A unidade também ganhará uma sala de emergência com posto de enfermagem para atendimento das gestantes, ampliação da sala de cuidados de atenção pós abortamento e um laboratório de análises clínicas.

A nova maternidade recebe ainda, a construção da estação de tratamento de esgoto e do serviço de drenagem. O projeto de reforma e ampliação foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc).

Para o prefeito Hildon Chaves, “determinar esta reforma nos encheu de alegria quando anunciamos, e o sentimento se renova quando a gente vê, de perto, as obras em andamento. Estamos falando de um investimento fundamental para as próximas gerações de Porto Velho, que chegarão ao mundo na Maternidade Municipal. Vamos continuar acompanhando os próximos passos, já ansiosos pela entrega da maternidade. As futuras mães da capital vão ganhar um espaço completamente renovado, adequado e acolhedor”, compartilhou o prefeito.

A Maternidade Municipal Mãe Esperança é referência a nível estadual em atendimento à gestação de risco habitual. Dados levantados pela unidade, apontam que, em média, 28 mil atendimentos são realizados por ano. Além disso, cerca de 390 funcionários efetivos e 60 terceirizados trabalham diuturnamente para melhorar o atendimento aos pacientes.

Inaugurada no dia 29 de junho de 2006, a Maternidade Municipal é a única unidade de saúde do estado a possuir a certificação Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), conferida pelo Ministério da Saúde desde 2010. A unidade está localizada na Rua Antônio Lourenço Pereira Lima (antiga Venezuela), nº 235, Bairro Embratel.

Texto: Rando Silva

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO,