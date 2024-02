Pagamento do IPTU e da Taxa de Resíduos Sólidos com 10% de desconto foi prorrogado em Porto Velho

O prazo para pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) com 10% de desconto em Porto Velho foi prorrogado. Agora, contribuintes podem efetuar o pagamento com desconto de 10%, em cota única, até o dia 29 de fevereiro de 2024.

A consulta de valores e emissão dos documentos podem ser realizados on-line, clicando aqui, através da aba “Emissão de DAM”, clicando na opção “IPTU”, e preenchendo a inscrição imobiliária ou o CPF. Na sequência, o contribuinte pode escolher entre o pagamento em cota única (com desconto) ou parcelado (sem desconto), e por fim clicar em “não sou um robô” para poder consultar os valores.

DÚVIDAS

Para esclarecer dúvidas, a Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) disponibiliza quatro pontos de atendimento físico nas zonas Sul, Norte, Leste e Centro.

ENDEREÇOS

– Sede da Secretaria Municipal de Fazenda – av. Sete de Setembro, 744, Centro;

– Biblioteca Viveiro das Letras – av. Jatuarana, 5068, bairro Cohab;

– Praça CEU – rua Antônio Fraga Moreira, bairro JK;

– Tudo Aqui do Porto Velho Shopping – av. Rio Madeira, 3288, bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

HORÁRIOS

O funcionamento dos locais, com exceção do Porto Velho Shopping, é das 8h às 14h. No shopping a população pode buscar atendimento das 10h às 20h.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO