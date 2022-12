Pagamento dos salários dos servidores estaduais será efetuado nesta sexta-feira, 23

O pagamento dos salários dos servidores públicos estaduais será efetuado nesta sexta-feira, 23. Serão injetados na economia de Rondônia, neste período, o valor correspondente a R$ 438.395.486,70 (quatrocentos e trinta e oito milhões e trezentos e noventa e cinco mil e quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), destinados a servidores da ativa, aposentados e pensionistas. O pagamento da folha garantido pelo Governo de Rondônia possibilita uma expectativa, ainda maior, na movimentação econômica o que tende a gerar um impulso maior no comércio neste fim de ano.

Anteriormente ao pagamento, no dia 9 de dezembro, os servidores receberam a segunda parcela do décimo, um montante de R$ 323.545.114,02 (trezentos e vinte e três milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e quatorze reais e dois centavos). E toda essa movimentação financeira no período é importante, já que muitas pessoas aproveitam para fazer as compras de fim de ano e quitar débitos para iniciar o novo ano com salto do positivo.

Para o governador do Estado de Rondônia Marcos Rocha durante toda a gestão, o cumprimento do calendário de pagamento foi uma prioridade na administração. “Pagamos dentro do calendário e em alguns casos, também adiantamos o pagamento e continuaremos prezando para esse compromisso nos anos que seguem tanto para honrar os servidores quanto também para o manter o equilíbrio econômico”.