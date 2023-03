Pagamentos dos prêmios instantâneos do “Programa Nota Legal Rondoniense” serão feitos na segunda quinzena de março

A direção do Hospital de Retaguarda, antigo Hospital de Campanha, realizou na quarta-feira (1º), a entrega de mais de 100 certificados de elogios aos profissionais de saúde, que atuaram de forma emergencial durante o estado de calamidade, ocasionado pela pandemia da covid, em Rondônia.

O enfermeiro Eduardo Mesquita Feitosa afirma que se sente orgulhoso em ter atuado neste período. “Faço parte da unidade há dois anos, vivi o momento crítico da pandemia, atuei como prometido no juramento que fiz na minha formatura, de servir e proteger o próximo. Tive medo pela minha família, tenho dois filhos, mas salvar vidas foi minha motivação. Sinto orgulho de tudo o que vivi”, relatou.

O diretor da unidade, Flori Menezes descreveu o momento, “nossa equipe conseguiu administrar os desafios, parabenizamos a todos que conseguiram vencer o medo, o desconhecido. Vocês foram essenciais e foi um prazer trabalhar com cada um de vocês. Nossa gratidão”, disse.

O período do contrato emergencial destes profissionais encerrou no mês de fevereiro. As vagas serão ocupadas por profissionais aprovados no novo processo seletivo. As equipes estão em fase de transição e novos serviços estão sendo oferecidos na unidade, como cirurgias gerais eletivas e urgências ortopédicas.

PANDEMIA

O Hospital de Campanha inaugurado pelo Governo de Rondônia, em julho de 2020, atuou como unidade central de atendimento a pacientes acometidos pela covid até outubro de 2021, e mais de 130 profissionais trabalharam ininterruptamente, para o atendimento de quase 3 mil pacientes no período.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esse foi o maior desafio já enfrentado pela saúde pública. “Só foi possível vencer com a coragem dos profissionais de saúde que atuaram, tanto no atendimento assistencial quanto nas campanhas de vacinação, de testagem, apoio psicológico e demais serviços. Nosso sentimento é único, de agradecimento, e o compromisso de salvar vidas continua”, destacou.

Ao final de 2021, com a diminuição dos casos de covid, a unidade passou a funcionar com o nome Hospital de Retaguarda, como suporte do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e Pronto Socorro João Paulo II, realizando cirurgias gerais, de baixa e média complexidade, internações, e no atendimento ambulatorial de pré e pós-operatório dos pacientes ortopédicos.

Fonte: Governo RO