Pai atípico, deputado Delegado Camargo pede atenção da Assembleia para legislação PcD

Pai de um menino diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o deputado Delegado Camargo (Republicanos) participou da sessão ordinária da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 1°, e na tribuna destacou a dificuldade enfrentada em todo o estado de Rondônia pelos chamados pais atípicos, no que diz respeito ao acolhimento nas áreas de educação e saúde das pessoas com deficiência (PcD).

De acordo com o deputado, não existe no estado de Rondônia sequer uma lista de quantas pessoas com deficiência esperam por atendimentos médicos especializados como neuropediatras, neurocirurgiões. As escolas públicas não possuem a mínima estrutura para receber crianças diagnosticadas e a legislação que beneficia essas pessoas com deficiência, muitas vezes, sequer é disponibilizada de forma prática e rápida.

Para proporcionar acesso mais fácil e rápido à legislação, o deputado solicitou à presidência do legislativo estadual para que seja disponibilizada na página principal da Assembleia na internet, em local de destaque, toda a legislação que diz respeito à pauta PcD para que os pais atípicos, familiares e a comunidade em geral possam ter acesso rápido à legislação e conhecimento dos seus direitos e onde podem se amparar para a garantia dos seus pleitos.

“É um dever do poder público garantir ao cidadão o acesso aos seus direitos, legislações e atendimentos. Os pais atípicos de Rondônia sofrem muito com essa falta de apoio e de organização do Estado para amparar crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com qualquer tipo de deficiência, e cabe a nós, como Casa de Leis, fazermos a nossa parte e disponibilizar a legislação detalhada, para que todos tenham acesso aos seus direitos e possam exercer a sua cidadania”, pontuou o deputado.

Texto e foto: Secom ALE/RO