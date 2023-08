Pai de família destaca a alegria de ter sua casa documentada pela regularização fundiária urbana do Governo de Rondônia

O aposentado Dário Pinto Leão, de 77 anos de idade, natural de Manicoré, no Amazonas, é casado com Benedita Santana Leão há 58 anos, com quem tem nove filhos. Dário Leão e família chegaram à Porto Velho, no dia 2 de novembro de 1978. Moram há 42 anos no mesmo endereço no Bairro São Sebastião I, na Capital, e estão sendo atendidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária – Sepat, com a Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social – Reurb-S.

Ao ser atendido na unidade móvel “Sepat Sob Rodas”, na terça-feira (8), Dário Leão disse que estava recebendo o presente do “Dia dos Pais” de forma antecipada, pois sempre sonhou em regularizar a documentação de sua residência, que foi construída com muito esforço e sacrifício. O aposentado fez questão de contar a sua história de vida, marcada por desafios e superações, mas também por uma dedicação incansável à família.

Ao longo de sua jornada, Dário enfrentou diversas dificuldades, mas sempre se manteve otimista e perseverante. Trabalhou duro para sustentar a família, com dedicação e empenho, fazendo de tudo para garantir o bem-estar dos filhos, “levei dez anos para construir essa casa, todo mês eu comprava um pouquinho de material e meu filho José Dilson Leão, que é pedreiro, ia construindo entre um trabalho e outro e nos finais de semana”, recordou.

A regularização fundiária urbana social tem por objetivo regularizar a situação de moradores que vivem em áreas irregulares de domínio do Estado. A legalização documental do imóvel proporciona segurança e estabilidade para o proprietário. O Governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que, a regularização fundiária urbana através do Reurb Social é de extrema importância, pois tem por objetivo garantir o direito à moradia digna para os ocupantes de baixa renda. “Por meio desse programa, a pessoa que antes vivia em uma situação de ocupação irregular passa a ser reconhecida como legítima proprietária do imóvel, é o que deve acontecer com o senhor Dário e outras famílias de Rondônia”, destacou.

O secretário da Sepat, David Inácio explicou que, o processo de Regularização Fundiária Urbana Social – Reurb-S traz inúmeros benefícios para a sociedade como um todo. A partir do momento em que o ocupante de baixa renda se torna o dono de fato do imóvel, adquire segurança jurídica e pode usufruir de todos os direitos e garantias que a propriedade privada proporciona.

Além disso, o Reurb Social contribui para a redução da exclusão social e desigualdade urbana. Com a regularização fundiária, é possível promover a inclusão dessas pessoas, proporcionando melhores condições de vida e oportunidades. Outro aspecto importante é a regularização de áreas informais, o que traz um impacto econômico positivo.

