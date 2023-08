Pais beneficiários do Prato Fácil em Rondônia comemoram economia com alimentação saudável e nutritiva ao custo de R$ 2

“Ser pai é amar de forma incondicional, orientar e proteger os filhos. Se é para a sua felicidade, e não faz mal a ninguém, tem meu apoio”, esta é a definição do autônomo Danilo Vicente, 55 anos, um dos beneficiários do programa estadual Prato Fácil, que de segunda a sábado se dirige a um dos 28 restaurantes credenciados em Porto Velho para adquirir duas marmitex: uma para ele e a outra para a filha de 17 anos. Pai solo, Danilo conta que tem duas filhas, a primeira mora com a mãe, enquanto a mais nova com ele, que a considera um “milagre” pelo fato das complicações do parto prematuro em decorrência de eclampsia sofrida pela mãe, que também sobreviveu, mas atualmente estão separados.

Sobre o Prato Fácil, programa do Governo de Rondônia, idealizado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas com o objetivo de fornecer refeições nutritivas à população em situação de vulnerabilidade social em Rondônia, ao custo de R$ 2, Danilo disse que também considera uma “bênção”, pois há mais de dois anos tem garantido almoço com qualidade para ele e a filha, pagando um valor simbólico, apenas R$ 4, por dia, valor 8x menor do que ele pagaria, caso não estivesse dentro dos critérios do Prato Fácil, considerando uma marmitex ao custo de R$ 16, que no caso seriam R$ 32 por dia.

“Sabemos das dificuldades que muitas famílias enfrentam, por isso o Prato Fácil foi idealizado pela Seas com o intuito de ofertar uma alimentação melhor em restaurantes particulares, complementando o valor com recursos do Fecoep, o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza”, disse o governador de Rondônia, Marcos Rocha, aproveitando para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os beneficiários.

Embora as mulheres sejam maioria buscando as refeições nos 38 restaurantes credenciados em seis municípios, entre as 11h e 15h, outro pai que tem esta rotina diariamente, é o jardineiro Dênis de Souza, que só no início deste ano conheceu o programa estadual, e desde então tornou-se beneficiário por atender aos critérios, que são: estar cadastrado no CadÚnico e possuir renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; que recebe o Benefício de Prestação Continuada – BPC; ou aposentado com valor não superior a um salário mínimo.

“Este programa é muito bom para as pessoas que não têm condições financeiras, e ainda podemos decidir se comemos no restaurante ou levamos para casa. Eu saio do trabalho e levo pra casa”, disse Dênis, enquanto adquiria três marmitex: para ele, a esposa e uma filha adolescente.

No caso de Dênis, considerando a marmitex a R$ 16, ele pagaria R$ 48 por dia. Porém, há quem economize um valor bem superior, que é o pedreiro José Roberto, 36 anos, pai de sete filhos, que diariamente compra seis marmitex para ele, a esposa e os filhos de 6, 11, 12, 16, 17, 19 e 23 anos. Como dois deles são maiores de idade, a comida, além de boa, como ele afirma, é suficiente para dividir por nove pessoas, pagando R$ 12. A economia diária da família é de R$ 84, pois pagaria R$ 96 se comprasse a R$ 16 a marmitex.

“Tive várias histórias de superação, porém meu lema é vencer a vida mesmo com as dificuldades, colocando Deus sempre na frente”, citou, ressaltando que considera o Prato Fácil de extrema importância, porque permite com que ele leve as marmitas para os seus filhos todos os dias. “Nós, que somos adultos, aguentamos ficar às vezes sem comida, mas as crianças não”, ponderou.

Em funcionamento desde 17 de maio de 2021 na Capital e desde 2022 em Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena, o programa estadual já forneceu mais de 1,8 milhão de refeições. O investimento do governo foi de R$ 27,295 milhões para complementar o valor da marmitex, que também pode ser servida em prato para consumo no local.

Fonte: Governo RO