Pais e mães denunciam ao MPRO condições de escola da Zona Rural de Candeias do Jamari

O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio da Promotoria de Justiça de Cidadania e Direitos Humanos, convida a sociedade rondoniense e o Poder Público para o Seminário de apresentação dos resultados do censo de migrantes latino-americanos em situação de rua. O evento acontece na próxima segunda-feira (11/12), a partir das 8h, no edifício-sede do MPRO em Porto Velho.

Durante o evento serão apresentados os dados coletados no censo demográfico sobre os indígenas venezuelanos da etnia Warao que aportaram na cidade de Porto Velho. A coleta de informações aconteceu este ano, através do trabalho em campo da equipe de Ciências Sociais do Núcleo de Análises Técnicas do MPRO.

Segundo a Promotora de Justiça Daniela Nicolai de Oliveira Lima, que atua na Curadoria de Cidadania e Direitos Humanos, a partir do censo será possível identificar as principais vulnerabilidades dessa população migrante.

O próximo passo é propor ao Poder Público (Estado e Município) as políticas públicas para a inclusão social e garantia dos direitos para a assistência social, capacitação profissional, saúde, educação e proteção à infância e juventude.

Gerência de Comunicação Integrada (GCI)