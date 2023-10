Palácio de Versalhes é evacuado pela 5ª vez por novas ameaças de bomba

Reprodução / CNN Brasil – 20.10.2023 Protestos na Cisjordânia se intensificam nesta sexta-feira (20)

As Forças de Defesa de Israel (FDI) informaram que mais de 20 crianças estão entre os 200 reféns mantidos na Faixa de Gaza pelo grupo extremista ilsâmico Hamas após o ataque surpresa do último dia 7. A informação foi divulgada em novo comunicado na manhã desta sexta-feira (20).

Na nota, as FDI atualizaram que o número total de reféns mantidos pelo grupo é de 200 e divulgou mais detalhes sobre eles:

Mais de 20 deles são menores de idade;

Entre 10 e 20 deles têm mais de 60 anos;

A maioria dos reféns está viva.

Os militares israelenses ainda afirmaram que os cadáveres das vítimas que morreram após os ataques do Hamas levados como “reféns” para Gaza depois do 7 de outubro, de acordo com a BBC News .

A ofensiva no Oriente Médio começou após o Hamas realizar um ataque surpresa em Israel no último dia 7. Na ocasião, o grupo radical bombardeou o sul israelense com mais de 5 mil foguetes. Além do ataque aéreo, militantes do grupo se infiltraram em território israelense por água e terra, em uma incursão sem precedentes com homens armados no sul do país.

Depois disso, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou guerra ao grupo.

No dia 12, as Forças Armadas de Israel pediram que os moradores de Gaza, que é comandada pelo Hamas, deixassem a região em até 24 horas e se deslocassem em direção ao sul.

Após o fim do prazo dado pelo país, o Exército israelense intensificou os ataques contra Gaza.

*Em atualização

