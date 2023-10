Palácio Rio Madeira é iluminado com as cores da bandeira de Israel em solidariedade às vítimas de ataques

O Palácio Rio Madeira – PRM, sede administrativa do Governo de Rondônia, em Porto Velho, foi iluminado nesta segunda-feira (9) com as cores azul e branco em referência à bandeira de Israel. A iniciativa tem por objetivo manifestar solidariedade às vítimas dos atentados ocorridos desde o dia 7 de outubro no país do Oriente Médio.

A população israelense vem sofrendo bombardeios terroristas do Movimento de Resistência Islâmica – Hamas, resultando em centenas de fatalidades, além de casos de sequestros de pessoas pelo movimento extremista. Com o clima de consternação, diversas autoridades ao redor do mundo manifestaram solidariedade por meio de pedidos de orações, bem como mediações na busca pela paz.

COMOÇÃO

O assunto também repercutiu no Brasil, devido ao fato de muitos brasileiros residirem no país em conflito, o que aflige os familiares. Da mesma forma, a comoção alertou cidadãos e comunidades israelitas instaladas no Brasil e que acompanham a dramática situação de sua terra natal.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o conflito em Israel é lamentável e preocupante, um atentado sem precedentes à vida de muitas famílias. “Esta homenagem é prestada às vidas que foram ceifadas em um atentado já considerado histórico para humanidade. O Governo de Rondônia manifesta publicamente sua solidariedade a essas pessoas e a seus familiares, neste momento de sofrimento e de dor. Também como gesto fraterno, nos unimos em oração para que o fim deste ataque possa ser alcançado”, acrescenta.

Fonte: Governo RO