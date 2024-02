Palestinos acusam Israel de ‘apartheid’ na Corte Internacional de Haia

Fernando Frazão/Agência Brasil – 07/12/2023 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O governo de Israel declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como “persona non grata” no país. O posicionamento aconteceu nesta segunda-feira (19), por meio do perfil no X (antigo Twitter) do ministro das Relações Exteriores do país judeu, Israel Katz , um dia após o chefe do Executivo brasileiro comparar a ação militar israelense na Faixa de Gaza com o massacre de judeus durante o regime nazista de Adolf Hitler.

“Não perdoaremos e não esqueceremos –em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, informei ao presidente Lula que ele é uma personalidade indesejável em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras”, declarou o chanceler.

לא נרכין ראש. עד שנשיא ברזיל לולה @LulaOficial לא יתנצל ויחזור בו מדברי ההסתה האנטישמיים שהטיח בעם היהודי ובישראל – הוא יהיה אישיות בלתי רצויה במדינת ישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 19, 2024





O que significa ‘persona non grata’

A expressão “persona non grata” vem do latim e refere-se a alguém que não é bem-vindo em algum lugar. Nas relações internacionais, é um instrumento jurídico utilizado para indicar quando um representante oficial estrangeiro não possui mais o status diplomático ou consular nem imunidades e privilégios similares.

Até que Israel volte atrás na declaração, Lula não poderá fazer visitas oficiais ao país. No entanto, caso o presidente brasileiro decida passar férias no terrítório judeu, por exemplo, não pode ser expulso.





Fonte: Internacional