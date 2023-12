Palestra de motivação na Escola do Legislativo a servidores da Seas

Na última semana membros da área social do Governo do Estado de Rondônia participaram de palestra motivacional ministrada por instrutor da Escola do Legislativo (EL), que pertence à Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), presidida pelo deputado Marcelo Cruz (Patriota). A finalidade da preleção foi capacitar os servidores da área para o trabalho do próximo ano.

A organização da palestra motivacional esteve a cargo de Fabiane Aparecida Passarini, da Assistência Social da CAS/Dirt/Seas; Nalei Carvalho Sobrinho, Gerente de Gestão do Sistema Único de Assistência Social e Vigilância Socioassistencial da Cras/Dirt/SEAS, e Gerdalva Araújo de Vasconcelos, Gerente da Educação Permanente da Cras/dir/Seas. O objetivo foi de planejar as ações da Secretaria de Estado de Ação Social (Seas) para exercício de 2024.

Parcerias com secretarias, autarquias, câmaras de vereadores, governos (federal e estadual), Ministério Público (federal e estadual) e com a sociedade organizada são funções da Escola do Legislativo. “Além da capacitação permanente dos nossos servidores, por orientação do presidente da Alero, Marcelo Cruz, mantemos regularmente convênios e parcerias com os mais diversos segmentos das áreas pública e privada”, argumentou o diretor geral da EL, Alexandre Silva.

A palestra na parceria com a área social do governo do estado, teve como tema “Comunicação do Meio Ambiente: um fator gerador”, e foi conduzida pelo instrutor da escola dos deputados, João Belarmino dos Santos.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO