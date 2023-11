Palestra debate sobre saúde mental, prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho

Com a finalidade de conscientizar os servidores e gestores sobre a importância de reconhecer, prevenir e combater a prática do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) promove na terça-feira (7) e quarta-feira (8) o “Café com Ouvidoria”. O evento acontece no auditório da Escola Pública de Trânsito (EPT) em Porto Velho, com palestra sobre “A saúde mental em risco, os impactos do assédio no ambiente de trabalho”, ministrada pelo psicólogo do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Marcos Paulo Soares da Silva.

Presente na abertura do encontro, o corregedor-geral da Autarquia, Vinícius Lucena Tavares Bastos falou da importância do trabalho executado pela Ouvidoria do Detran/RO. “No início do ano, a Corregedoria foi convidada para trabalhar com a Ouvidoria, uma estratégia diferenciada para alcançar uma comunicação direta com os cidadãos e servidores, recebendo sugestões e promovendo conscientização. Hoje quero agradecer pela parceria, que tem feito do nosso trabalho lá na Corregedoria um pouco mais fácil, já que a Ouvidoria abriu portas de diálogo, derrubando barreiras e assim melhorando o atendimento”, destacou o corregedor-geral.

A ouvidora-geral do Detran/RO, Hellen Florêncio, destacou que o objetivo do “Café com Ouvidoria” é o cuidado com o servidor, “em especial os servidores do atendimento, e de outros setores administrativos e operacionais. Por isso tivemos o cuidado em dividir esse evento em dois dias, com o intuito de permitir a participação ampla dos servidores, a fim de que estes possam comparecer sem prejuízo ao trabalho nas unidades de atendimento do Detran/RO da Capital”, salientou.

Para a chefe do Núcleo de Ciretrans e Postos Avançados, Danúbia Cristina de Almeida, falar sobre saúde mental no trabalho é extremamente importante. “O bom atendimento está diretamente ligado com o bem-estar do servidor, e esse momento é ímpar, oportunizando aos servidores uma reflexão sobre o cuidado consigo mesmo, resultando num relacionamento humanizado com qualidade junto ao público”, lembrou.

O evento “Café com Ouvidoria” faz parte do trabalho da Ouvidoria Itinerante do Detran/RO, e contou com a participação de 40 servidores da Autarquia no primeiro dia do evento. Também estiveram presentes o ouvidor-geral do Estado, Erasmo Meireles e Sá, a ouvidora-adjunta, Etelvina Rocha, e o secretário Executivo do Detran/RO, Onildo Pires, que representou o diretor-geral, Léo Moraes.

