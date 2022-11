Palestra sobre cuidado com diabetes e saúde do homem no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro será dia 16

Em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro realizará uma palestra para conscientizar os servidores sobre a doença. Como o mês de novembro também é dedicado à conscientização sobre a saúde do homem, a unidade unirá os dois temas para explorar formas de impedir o aumento de pessoas com diabetes e câncer de próstata. O evento acontecerá nesta quarta-feira, 16, no auditório do Hospital de Base, a partir das 9h e seguirá até meio dia.

O evento é coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente do Hospital de Base – NEP, e contará com dois palestrantes, sendo o urologista Cid Olavo e a nutricionista Fabrícia Gomes. O diretor do Hospital, Rodrigo Bastos, enfatiza a importância das palestras para os servidores da unidade. “Nossos servidores sempre estão empenhados a cuidar dos nossos pacientes. É extremamente importante que eles tenham a saúde em dia, por esse motivo tivemos a ideia de criar esse evento, como forma de prevenção e alerta”.

Além da palestra, ocorrerá um pit stop de teste de glicemia, realizado pelos residentes do hospital. A ação visa identificar profissionais com sinais de diabetes além de alertar sobre a gravidade da doença. Já aos homens, será orientado como e quando realizar o exame de próstata e quais os sinais para procurar um médico.

Fonte: Governo RO