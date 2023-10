Palmeiras amassa o São Paulo, faz 5 a 0 e segue sonhando com título do Brasileirão

Em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras garantiu uma vitória importante e memorável na noite desta quarta-feira (25.10). No Allianz Parque, a equipe comandada por Abel Ferreira não deu chances ao São Paulo e venceu por 5 a 0. Os gols foram marcados por Breno Lopes (2), Piquerez (2) e Marcos Rocha.

No próximo sábado, o Palmeiras enfrentará o Bahia no Allianz Parque, às 19h (horário de Brasília), pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo jogará contra o Athletico-PR no domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada.

O jogo começou com o Palmeiras mais ligado que o rival, abrindo o placar logo aos quatro minutos com um gol de Richard Ríos, porém, após revisão do VAR, foi marcado impedimento.

A equipe palmeirense continuou pressionando e, aos 15 minutos, Breno Lopes marcou o primeiro gol válido do jogo, convertendo um cruzamento de Mayke. Pouco depois, aos 26 minutos, Breno Lopes marcou novamente, aproveitando um belo passe de Richard Ríos.

Ainda no primeiro tempo, o São Paulo sofreu uma baixa com a lesão de Lucas Moura, que teve que ser substituído. O Palmeiras aproveitou e marcou o terceiro gol com Piquerez, após um pênalti cometido por Wellington Rato.

No segundo tempo, o São Paulo fez uma substituição para fortalecer o meio-campo, mas não conseguiu criar muitas oportunidades de gol. A situação ficou ainda mais difícil quando Rafinha recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O Palmeiras, por sua vez, mesmo com a vitória garantida, continuou atacando e marcou mais dois gols nos minutos finais. Marcos Rocha completou um cruzamento aos 40 minutos e Piquerez marcou um gol incrível de fora da área no minuto seguinte.

Essa vitória representa a maior goleada do Palmeiras sobre o São Paulo na história do Allianz Parque, e deixa a equipe com esperanças de conquistar o título brasileiro.

Fonte: Esportes