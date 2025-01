Palmeiras anuncia contratação de Paulinho: novo reforço até 2029

Nesta quinta-feira (02.01), o Flamengo recusou uma proposta do Cruzeiro para a contratação do zagueiro Fabrício Bruno. O clube mineiro ofereceu 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 31,8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador de 28 anos, mas a oferta não foi considerada suficientemente atrativa pela diretoria rubro-negra.

Fabrício Bruno, acompanhado por seu empresário André Cury, esteve pessoalmente no centro de treinamento do Flamengo, onde foi informado sobre a decisão do clube. A notícia foi inicialmente divulgada pelo canal de Venê Casagrande no YouTube e confirmada pelo site ge.

Motivações da recusa

Com a recente saída de David Luiz, o Flamengo não tem planos de liberar outro zagueiro nesta janela de transferências, especialmente sem ter a posição como prioridade no mercado. A avaliação interna é de que deter apenas 50% dos direitos econômicos de um jogador próximo dos 29 anos não oferece grandes perspectivas de revenda futura.

No passado, o Flamengo já havia recebido propostas internacionais significativas por Fabrício Bruno. O West Ham, da Inglaterra, propôs 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões na cotação da época) por 100% dos direitos econômicos, oferta que o Flamengo aceitou, mas que acabou não se concretizando devido à insatisfação do jogador com o salário oferecido. Posteriormente, uma proposta de 14 milhões de euros (R$ 85,7 milhões) do Rennes, da França, por 90% dos direitos, foi recusada pelo clube.

Trajetória e situação atual

No primeiro semestre do ano passado, Fabrício Bruno era titular absoluto do Flamengo, tendo se destacado em partidas importantes, incluindo contra o próprio Cruzeiro, e chegando até a integrar a seleção brasileira. No entanto, com a chegada de Filipe Luís e a escolha por Léo Ortiz, o zagueiro acabou perdendo espaço na equipe.

Apesar de ter contrato com o Flamengo até o final de 2028, há um sentimento de descontentamento por parte de Fabrício Bruno devido à sua atual situação no elenco. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, ele atuou no time profissional em 2016 e, após um empréstimo à Chapecoense, retornou à equipe mineira em 2019, ano em que o clube foi rebaixado à Série B.

A atual diretoria do Cruzeiro e o técnico Fernando Diniz consideram Fabrício Bruno um jogador de alto valor e veem sua contratação com bons olhos. No entanto, a transferência esbarra na resistência do Flamengo em abrir mão do atleta sem uma proposta considerada irrecusável.

Por enquanto, Fabrício Bruno continua no elenco rubro-negro, e a expectativa é que sua situação no clube seja reavaliada ao longo da temporada.

Fonte: Esportes