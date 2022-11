Palmeiras bate o América-MG e atinge sua maior pontuação em um Brasileirão de Pontos Corridos

O jogo contra o América-MG na noite desta quarta-feira (09.11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2022, no Allianz Parque – vitória palmeirense de virada por 2 a 1, com gols de Gustavo Scarpa (de pênalti) e de Murilo, aos 41 do primeiro e aos 35 do segundo tempo, ficou marcado pela entrega do emblemático troféu da campanha ao vencedor do Campeonato Brasileiro de 2022: o Palmeiras, que conquistou o seu 11º título do Brasileirão na última quarta-feira (02), antes mesmo de entrar em campo para enfrentar o Fortaleza pela 35ª rodada (jogo que venceu por 4 a 0 no mesmo Allianz Parque) – o caneco havia sido garantido horas antes em decorrência da vitória do América-MG sobre o Internacional no duelo das 16h, em Belo Horizonte (MG), resultado que mitigou matematicamente qualquer possibilidade de o vice-líder Colorado seguir na disputa do troféu.

O Alviverde, que agora busca recordes nessas partidas finais do Brasileirão 2022, atingiu, com essa vitória, a maior pontuação de sua história nos pontos corridos do Campeonato Brasileiro – hoje foi a 81 pontos (podendo chegar a 84); as melhores marcas de pontos do Verdão anteriormente pertenciam às edições campeãs de 2016 e de 2018.

Além disso, o Palmeiras de 2022 já é recordista em gols marcados (com as mesmas 66 bolas na rede do Palmeiras de 2018) – hoje se isolou como o melhor ataque de sua história no ponto corrido dos Brasileiros (antes, com 64, estava empatado com a temporada de 2018); a campanha de 2022 é ainda a edição do Alviverde nos pontos corridos com o menor n[úmero de derrotas: duas. Com isso, faltando agora um único jogo, garantiu também um recorde geral do campeonato: isso porque o São Paulo de 2006, o próprio Palmeiras de 2018 e o Flamengo de 2019, eram os times com o menor número de reveses sofridos em um Brasileirão com o formato atual. Portanto, ainda que seja superado contra o Colorado na rodada derradeira, terá conhecido no máximo três reveses – algo nunca antes registrado.

Aliás, se permanecer invicto na última rodada, contra o Inter, em Porto Alegre, o Palmeiras se torna recordista de um time com a melhor campanha visitante dos pontos corridos. Caso empate, irá igualar o atual time recordista em pontos como visitante em uma mesma campanha: o Fluminense, com 39. E se vencer, irá a 41 pontos, passando a ser o recordista isolado no quesito.

Aliás, fora de casa, o Palmeiras soma 18 jogos invictos só pela edição de 2022, e, com isso, o Verdão é o único time que não perdeu fora de seus domínios – série essa que já representa a maior de um time fora de casa não só no atual formato, mas em todas as edições da história desse torneio nacional que começou a ser disputado em 1959: em segundo lugar, aparecem, com 15 jogos invictos fora de casa, o Internacional de 1972, o Vasco de 1978 e o São Paulo de 2006.

Se em 2022 o Alviverde está invicto há 18 jogos fora de casa (ou seja, todos que disputou até aqui), sua série é ainda maior levando em conta os dois jogos dos quais já vinha sem ser derrotado neste cenário ainda pela edição de 2021 (uma vitória e um empate). Desta forma, o Palmeiras registra 20 jogos (11 vitórias e nove empates) sem perder fora de casa no geral!

Com isso, essa marca do Verdão de 2021-22, de 20 jogos, já é a melhor invicta de um visitante em toda a história dos pontos corridos (desde 2003), pois, nessa edição, superou o ex-recordista, curiosamente, o próprio Palmeiras, de 2018-19, que emplacou 16 partidas sem perder fora de casa entre aquelas edições; se considerados todos os formatos do Brasileirão, esses 20 jogos invictos fora já são a quarta melhor marca, atrás só do Botafogo de 1976-79 (22 jogos), do Vasco de 1976-78 (25) e do São Paulo de 1974 a 1976 (28).

A vitória de virada desta noite por 2 a 1 também aproxima o Palmeiras de outra marca que pode atingir: a de se tornar o segundo time campeão com o melhor ataque, a melhor defesa, e as melhores campanhas como visitante e mandante –feito este, anteriormente, atingido só o rival Corinthians de 2015 registrou este feito. Para isso acontecer, precisará buscar o único índice desses que não domina: o posto de melhor mandante. Atualmente, o Verdão é o segundo melhor mandante do Nacional, e aspira a primeira posição no quesito por décimos de diferença do Internacional (em casa, o Verdão registra 75,44% de aproveitamento, contra 75,93% do Colorado – equipe, que aliás, se o Alviverde vencer fora na última rodada, fará com que o adversário tenha sua média reduzida e, com isso, terminará o Brasileirão como o melhor mandante).

ASPECTOS INDIVIDUAIS

Perto de sua despedida, Gustavo Scarpa deixou sua marca pelo Palmeiras. Este é o 44º gol do jogador, que chegou em 2018, e já aparece como o 66º artilheiro da história palmeirense, ao lado de Edu Manga, dos anos 80, e o sexto só no Século XXI, atrás apenas de Rony (5º, com 46 gols); Vágner Love (4º, 54); Raphael Veiga (3º, 64); Willian Bigode (2º, 66); e Dudu (recordista, com 85 gols no Século XXI)

> Dudu, aliás, completou a expressiva marca de 400 jogos pelo clube, número este de partidas que não era atingido por um jogador do Palmeiras há 14 anos, em 2008, com o ex-goleiro Marcos (que chegou a 533 jogos pelo Maior Campeão do Brasil ao fim de sua carreira). No total das 400 partidas disputadas pelo clube até aqui, o Baixinho acumula 234 vitórias, 85 empates, 81 derrotas, 85 gols e 95 assistências. Com esses números, já é o 17º que mais jogou em toda a história do Verdão (sendo o número um deste século), o 24º artilheiro da história palmeirense (também o número um no século atual), além de ser detentor de vários outros recordes, como o principal goleador e garçom do atual elenco e ainda o número um nas principais estatísticas em se tratando só da casa palestrina com a atual configuração: no Allianz Parque, inaugurado em 2014, ele é o jogador que mais atuou (175), que mais venceu (124), que mais fez gols na arena (39) e que mais concedeu assistências (45).

> Com os agora cinco canecos levantados pelo clube, Gómez igualou os ídolos Junqueira (décadas de 30 e 40) e Jair Rosa Pinto (décadas de 40 e 50)como o terceiro jogador que mais capitaneou títulos do Verdão em toda a história, atrás só do segundo colocado Cesar Sampaio (capitão em seis conquistas palmeirenses) e do líder Ademir da Guia (com sete taças levantadas). Os troféus erguidos pelo paraguaio anteriormente como capitão do time foram os da Libertadores de 2020 e de 2021, o da Recopa Sul-Americana de 2022, e o do Campeonato Paulista de 2022. Os outros três títulos do jogador no Palmeiras foram o Brasileiro de 2018(Bruno Henrique era o capitão e ergueu o troféu); além do Paulista e da Copa do Brasil de 2020(ambos capitaneados por Felipe Melo). E no total de seus oito títulos (ou seja, contando também os três em que não vestiu a braçadeira), ele já aparece como o estrangeiro com mais títulos na história do Palmeiras (seguido pelo também paraguaio Arce, com cinco), e dentre os jogadores de qualquer nacionalidade, está no Top 10 dos atletas mais campeões em 108 anos de Verdão, na nona posição (Junqueira e Ademir da Guia, com 12 títulos, são os recordistas).

> O zagueiro Murilo marcou o seu 11º gol na temporada 2022 (a sua primeira no clube). Isso já faz dele o principal zagueiro-artilheiro da história do Palmeiras em uma única temporada, igualando Gustavo Gómez, que atingiu essa marca no último dia 25 (Gómez fez seu 11º gol em 2022 contra o Athletico-PR, na vitória por 3 a 1 fora de casa). O antigo recordista era Júnior Baiano, que em 1999 fez 10 gols e, com isso, detinha este recorde de zagueiro-artilheiro palmeirense em um mesmo ano.

Fonte: Agência Esporte