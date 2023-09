Palmeiras começa preparação para encarar o Grêmio pelo Brasileiro

O Palmeiras deu continuidade na manhã desta terça-feira (19), na Academia de Futebol, à preparação visando o duelo com o Grêmio, na quinta (20), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No campo, os jogadores participaram, em princípio, de uma atividade de transições rápidas e contra-ataques com enfrentamentos. Na sequência, três equipes de sete componentes fizeram um trabalho técnico em dimensões reduzidas. Na parte final, alguns atletas realizaram ainda complementos físicos ou aprimoramentos de faltas e pênaltis.

A um jogo de alcançar a 60ª colocação entre os atletas com mais partidas pelo Palmeiras na história, o lateral-direito Mayke destacou a força do elenco para encarar os próximos desafios – com Luis Guilherme recuperado, o Verdão tem apenas Dudu no departamento médico e Atuesta no estágio de transição física. “Está chegando uma fase importante, então, como o Abel disse, ele vai precisar de todos os jogadores. É muito importante todos estarem disponíveis para que ele possa utilizar sempre o melhor para o Palmeiras. Tenho certeza de que não será diferente contra o Grêmio. Todos serão importantes no decorrer dos campeonatos até o final do ano”, afirmou o camisa 12.

O Maior Campeão do Brasil não perde para o Grêmio desde o segundo turno de 2019, somando sete partidas de invencibilidade, com dois empates e cinco vitórias nos últimos cinco confrontos. Mayke, no entanto, prega respeito ao adversário. “Será um jogo muito difícil, mais um desafio para nós. É um jogo importante para a classificação e para nos dar confiança no decorrer do ano. Será difícil, mas vamos lá para conseguir nosso objetivo, que é sempre os três pontos”, disse o lateral, antes de enaltecer também o desempenho da defesa alviverde, há oito embates sem sofrer gols (recorde na era Abel Ferreira). “Fruto de um trabalho bem feito. Estamos trabalhando bastante para manter sempre a baliza a zero e, com a qualidade da nossa equipe, buscar marcar gols. É manter esse ritmo até o final do ano”, analisou.

Multicampeão pelo Verdão, Mayke, que chegou ao Palestra Italia em 2017, contabiliza 243 partidas e sete tentos. Grande amigo de Dudu, o lateral falou também da recuperação do Baixola. “Esse é um momento difícil para o jogador, sofrer uma lesão. O começo foi complicado para ele, mas agora ele colocou a cabeça no lugar, viu que não tem jeito, já aconteceu, então é hora de focar na recuperação. Tanto eu quanto todo o elenco e o Palmeiras estão dando suporte para ele voltar mais forte ainda”, finalizou.

O Palmeiras está a um passo de se tornar o primeiro clube a atingir 700 vitórias na história do Campeonato Brasileiro (atualmente, soma 699 resultados positivos, seguido pelo São Paulo, com 697). Em índice de vitórias, o Verdão lidera com 43,78% (699 triunfos em 1527 jogos), seguido pelo São Paulo, com 43,56% (697 em 1600). E, após a rodada mais recente, alcançou a liderança também na era dos pontos corridos, com 44,65% (321 vitórias em 719 jogos), seguido pelo São Paulo, com 44,64% (358 em 802).

Coincidentemente, o Grêmio é o time que o Palmeiras mais venceu em Campeonato Brasileiro: são 36 vitórias em 76 jogos, seguido por Fluminense, com 33 em 66 jogos, e Vasco, com 30 em 61.