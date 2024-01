Palmeiras contrata Dagoberto, destaque do Nova Mutum na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Palmeiras anunciou a contratação do jogador Dagoberto, de 19 anos, um dos destaques do Nova Mutum na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atleta assinou um contrato de empréstimo com duração até o final do ano com a equipe paulista. Além disso, o Palmeiras adquiriu 10% dos direitos econômicos do jogador.

Conforme informações divulgadas pelo portal Globo Esporte, o contrato prevê ainda que o Palmeiras tenha a opção de adquirir mais 50% dos direitos do jogador ao final do empréstimo. Os 40% restantes continuarão pertencendo ao Nova Mutum.

Dagoberto iniciará sua jornada no Verdão atuando na equipe sub-20. Pela equipe do Nova Mutum, o jogador participou de quatro jogos na Copa São Paulo deste ano, contribuindo com uma assistência. O time mato-grossense ficou em segundo lugar em seu grupo, que incluía o Cruzeiro, mas foi eliminado pela Portuguesa na fase mata-mata.

Na temporada passada, Dagoberto também atuou em oito partidas pelo time principal do Nova Mutum. O jogador chegou à equipe mato-grossense aos 17 anos e agora terá a oportunidade de dar continuidade ao seu desenvolvimento no Palmeiras.

A contratação de Dagoberto demonstra o investimento do Palmeiras no futebol de base e na busca por jovens talentos promissores. O clube aposta no potencial do jogador e espera que ele se destaque em sua trajetória no Verdão.

Fonte: Esportes