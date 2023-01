Palmeiras derrota Botafogo com golaço de Veiga

O Palmeiras venceu a primeira no Paulistão Sicredi. Nesta quinta-feira (19), derrotou o Botafogo por 1 a 0, no estádio Santa Cruz, pela segunda rodada. O gol foi marcado por Raphael Veiga, do meio da rua, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, o Palmeiras ocupa a vice-liderança do Grupo D, com os mesmos quatro pontos do São Bento. Santo André tem três e Portuguesa apenas um. O Botafogo, por outro lado, é o segundo do Grupo A, com três pontos. O Red Bull Bragantino, em primeiro, tem quatro. Santos e Inter de Limeira somam três.

O jogo começou equilibrado com ambas as equipes criando boas oportunidades de gol. O Palmeiras aproveitou melhor e abriu o placar aos 23 minutos. Raphael Veiga arriscou do meio da rua e fez um golaço, no ângulo do goleiro Rafael Pascoal. O Botafogo tentou responder na hora, mas Weverton fez um milagre na tentativa de Guilherme. Lucas Dias também chegou com perigo e quase encobriu o goleiro palmeirense, que espalmou para segurar o resultado parcial.

O segundo tempo foi mais travado e com poucas oportunidades. Aos 17 minutos, Endrick tentou de bicicleta, mas Rafael Pascoal fez a defesa. O goleiro ainda salvou o Botafogo no arremate de Marcos Rocha. O Botafogo tentou surpreender o Palmeiras no fim, mas não conseguiu furar a defesa adversária. Lucas Lourenço teve a última chance da partida, mas acabou mandando para fora.

Na próxima rodada, o Palmeiras pega o São Paulo no domingo, às 16h, no Allianz Parque. O Botafogo recebe o Mirassol no mesmo dia, às 20h30, no Santa Cruz.