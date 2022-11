Palmeiras derrota o Internacional e vai disputar a final da Copa do Brasil Sub-20

O time Sub-20 do Verdão derrotou o Internacional por 2 a 0, no sábado (05.11), na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada-RS, na partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu o oponente por 2 a 0 no jogo de ida, disputado na Arena Barueri, o time palestrino garantiu vaga na final do torneio. Além de um gol contra, o zagueiro Naves balançou as redes em terras gaúchas.

Na grande decisão da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras terá pela frente o Flamengo, que eliminou o Ceará na semifinal. O duelo será realizado em jogo único, com data e local ainda não definidos pela CBF.

O Verdão tem a melhor campanha geral da Copa do Brasil Sub-20. O time comandado por Paulo Victor Gomes venceu as sete partidas que disputou pelo torneio, com 20 gols marcados e apenas um sofrido. O artilheiro da equipe alviverde na competição é o atacante Wendell, com três tentos.

O time Sub-20 do Palmeiras já fez história em 2022 ao conquistar dois dos títulos mais importantes da categoria. Em janeiro, faturou de forma inédita a Copa São Paulo de Futebol Júnior, superando o Santos na final. Já em setembro, levantou o troféu do Campeonato Brasileiro da categoria, batendo o Corinthians na decisão. Com essa taça, as Crias da Academia garantiram vaga na disputa da Supercopa do Brasil Sub-20.

O jogo

O Verdão abriu o placar logo aos sete minutos. Edney foi à linha de fundo pela esquerda, cruzou rasteiro e viu o defensor jogar contra a própria meta. No restante do primeiro tempo, o time palestrino administrou a vantagem, defendendo-se com propriedade.

Aos quatro minutos do segundo tempo, Jhon Jhon cobrou escanteio pela esquerda, e Naves testou firme para ampliar a vantagem. A equipe alviverde, que sofreu apenas um gol na Copa do Brasil Sub-20, voltou a mostrar seu poder defensivo até o apito final.

Palmeiras Sub-20: Kaique; Garcia, Henri, Naves e Michel (Gustavo Mancha); Léo, Pedro Lima e Jhon Jhon (Allan); Edney, Kevin (Ruan Ribeiro) e Wendell (Vitinho). Técnico: Paulo Victor Gomes.

Regulamento

Após semifinais disputadas em jogos de turno e returno, a final da Copa do Brasil Sub-20 será realizada em partida única, uma novidade da edição, com previsão para acontecer no dia 12 de novembro.

Veja os jogos do Verdão Sub-20 pela Copa do Brasil:

Primeira fase

28/09: Palmeiras 6 x 0 CEU ABC-MS – Academia de Futebol 2

Gols: Gustavo Mancha, Kauan Santos, Talisca, Wendell (duas vezes) e Ruan Ribeiro

Oitavas

03/10: Brasil de Pelotas-RS 0 x 3 Palmeiras – Bento de Freitas

Gols: Henri, Wendell e Kevin

09/10: Palmeiras 2 x 1 Brasil de Pelotas-RS – Academia de Futebol 2

Gols: Daniel e Ruan Ribeiro

Quartas

15/10: Palmeiras 3 x 0 IAPE-MA – Academia de Futebol 2

Gols: Jhon Jhon (duas vezes) e Allan

22/10: IAPE-MA 0 x 2 Palmeiras – Nhozinho Santos

Gols: Ian e Vitinho

Semifinal

01/11: Palmeiras 2 x 0 Internacional – Arena Barueri

Gols: Kevin e Léo

05/11: Internacional 0 x 2 Palmeiras – Morada dos Quero-Queros

Gol: Naves e contra

Fonte: Agência Esporte