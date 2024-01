Palmeiras e eliminado da Copinha

Nesta segunda-feira (15), Ibrachina-SP e Botafogo-SP conquistaram vaga nas oitavas de final da Copinha Sicredi. Nos confrontos, os times paulistas eliminaram Vitória-BA e Sfera-SP, respectivamente, que se despediram da competição nesta tarde.

Ainda na disputa, equipes como Palmeiras-SP, Santos-SP, Cruzeiro-MG e Flamengo-RJ jogam nesta segunda-feira em busca da classificação.

No começo da tarde, o Vitória-BA recebeu o Ibrachina-SP na Arena Ibrachina, em São Paulo. Mesmo sem o mando, o time paulista jogou diante dos torcedores, fator que ajudou a abrir o placar aos 10 minutos, com gol de Kauã. Porém, ainda no primeiro tempo, os baianos chegaram ao empate com Fau, aos 48 minutos.

Na segunda etapa da partida, os adversários tentaram, mas não conseguiram balançar as redes e a decisão para as penalidades máximas. Nas cobranças, 6 a 5 para o Ibrachina-SP, que confirmou vaga nas oitavas de final.

No outro jogo, no Amadeu Mosca, em Salto, Botafogo-SP e Sfera-SP empataram sem gols no tempo regulamentar. Dentro de campo, os times partiram para o ataque, mas as oportunidades criadas não foram aproveitadas. Na decisão por pênaltis, o Botafogo-SP foi melhor e venceu por 4 a 3.

Além da dupla, os times que já estão garantidos nas oitavas de final são: Athletico-PR, Grêmio-RS, Novorizontino-SP, São Paulo-SP, Corinthians-SP, CRB-AL, Ituano-SP, América-MG, Coritiba-PR e Atlético Guaratinguetá-SP.

Confira os jogos desta segunda-feira:

11h

Coritiba-PR 0 (5) x (4) 0Juventus-SP

Taubaté-SP 0 x 2 Atlético Guaratinguetá-SP

14h

Vitória-BA 1 (5) x (6) 1 Ibrachina-SP

14h15

Botafogo-SP 0 (4) x (3) 0 Sfera-SP

18h30

Aster Itaquá-SP x Palmeiras-SP

19h15

Água Santa-SP x Santos-SP

20h45

Portuguesa-SP x Cruzeiro-MG

21h30

Flamengo-RJ x São José-SP